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      Возле места ядерного взрыва в России сняли с поезда 3 дипломатов США

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      Троих дипломатов США сняли с поезда на станции "Северодвинск"
      Троих дипломатов США сняли с поезда на станции "Северодвинск" / Коллаж 24 канала

      Троих сотрудников посольства США в России сняли с поезда Ньонокс – Северодвинск из-за того, что дипломаты въехали на режимную территорию без разрешения. Инцидент произошел еще 14 октября около 18:00 на станции "Северодвинск".

      В поезде ехали военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола и американский военный атташе Данн, сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на источник.

      Читайте также: Взрыв под Северодвинском в России: обнародовали неофициальные замеры радиационного фона

      Источник отметил, что у американцев не было документов, которые бы разрешали въезд на режимную территорию.

      Поскольку эта территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда, а в их действиях имеются признаки административного правонарушения,
      – сообщило российское агентство.

      После проверки документов задержанных дипломатов отпустили. Они находились в официальной поездке и направили необходимое уведомление в Минобороны, сообщила изданию РБК представитель посольства США в Москве Ребекка Росс.

      Что известно о ядерном взрыве под Северодвинском? 8 августа на полигоне в Ньоноксе под Северодвинском произошел взрыв. В "Росатоме" утверждали, что инцидент произошел во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. А разведка США выдвинула версию, что взрыв мог произойти во время испытания ядерной крылатой ракеты Skyfall, которую в России называют "Буревестник". Эта ракета имела малогабаритную сверхмощную ядерную энергоустановку.

      В результате взрыва погибли по меньшей мере 5 сотрудников "Росатома" и еще 2 представителей Минобороны России. Пострадали 15 человек, 6 из них находились в критическом состоянии. По неофициальной информации, все пострадавшие подверглись радиационному облучению.

      В Российском гидрометцентре утверждали, что после взрыва уровень радиации превышал обычные показатели в 4-16 раз.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости США Новости России Ядерная безопасность Взрыв Взрыв в Архангельске и радиация Укрзализниця
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