Возле места ядерного взрыва в России сняли с поезда 3 дипломатов США

Троих сотрудников посольства США в России сняли с поезда Ньонокс – Северодвинск из-за того, что дипломаты въехали на режимную территорию без разрешения. Инцидент произошел еще 14 октября около 18:00 на станции "Северодвинск".

В поезде ехали военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола и американский военный атташе Данн, сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на источник.

Читайте также: Взрыв под Северодвинском в России: обнародовали неофициальные замеры радиационного фона

Источник отметил, что у американцев не было документов, которые бы разрешали въезд на режимную территорию.

Поскольку эта территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда, а в их действиях имеются признаки административного правонарушения,

– сообщило российское агентство.

После проверки документов задержанных дипломатов отпустили. Они находились в официальной поездке и направили необходимое уведомление в Минобороны, сообщила изданию РБК представитель посольства США в Москве Ребекка Росс.

Что известно о ядерном взрыве под Северодвинском? 8 августа на полигоне в Ньоноксе под Северодвинском произошел взрыв. В "Росатоме" утверждали, что инцидент произошел во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. А разведка США выдвинула версию, что взрыв мог произойти во время испытания ядерной крылатой ракеты Skyfall, которую в России называют "Буревестник". Эта ракета имела малогабаритную сверхмощную ядерную энергоустановку.



В результате взрыва погибли по меньшей мере 5 сотрудников "Росатома" и еще 2 представителей Минобороны России. Пострадали 15 человек, 6 из них находились в критическом состоянии. По неофициальной информации, все пострадавшие подверглись радиационному облучению.



В Российском гидрометцентре утверждали, что после взрыва уровень радиации превышал обычные показатели в 4-16 раз.