Біля місця ядерного вибуху в Росії зняли з поїзда 3 дипломатів США

Трьох працівників посольства США в Росії зняли з поїзда Ньонокс – Сєверодвінськ через те, що дипломати в’їхали на режимну територію без дозволу. Інцидент стався ще 14 жовтня близько 18:00 на станції "Сєверодвінськ".

У потязі їхали військово-морський аташе при посольстві США Кертіс, аташе при посольстві США Арріола та американський військовий аташе Данн, повідомляє російське агентство Интерфакс із посиланням на джерело.

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Джерело відзначило, що в американців не було документів, які б дозволяли в'їзд на режимну територію.

Оскільки ця територія є режимною, співробітники американського посольства були зняті з поїзда, а у їхніх діях є ознаки адміністративного правопорушення,

– повідомило російське агентство.

Після перевірки документів затриманих дипломатів відпустили. Вони перебували в офіційній поїздці і скерували необхідне повідомлення до Міноборони, повідомила виданню РБК представниця посольства США в Москві Ребекка Росс.

Що відомо про ядерний вибух під Сєверодвінськом? 8 серпня на полігоні у Ньоноксі під Сєверодвінськом стався вибух. У "Росатомі" стверджували, що інцидент стався під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. А розвідка США висунула версію, що вибух міг статися під час випробування ядерної крилатої ракети Skyfall, яку в Росії називають "Буревісник". Ця ракета мала малогабаритну надпотужну ядерну енергоустановку.



Внаслідок вибуху загинули щонайменше 5 працівників "Росатома" та ще 2 представників Міноборони Росії. Постраждали 15 людей, 6 з них перебували у критичному стані. За неофіційною інформацією, усі постраждалі зазнали радіаційного опромінення.



У Російському гідрометцентрі стверджували, що після вибуху рівень радіації перевищував звичні показники у 4-16 разів.