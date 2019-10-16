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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Біля місця ядерного вибуху в Росії зняли з поїзда 3 дипломатів США

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      Трьох дипломатів США зняли з поїзда на станції "Сєверодвінськ"
      Трьох дипломатів США зняли з поїзда на станції "Сєверодвінськ" / Колаж 24 каналу

      Трьох працівників посольства США в Росії зняли з поїзда Ньонокс – Сєверодвінськ через те, що дипломати в’їхали на режимну територію без дозволу. Інцидент стався ще 14 жовтня близько 18:00 на станції "Сєверодвінськ".

      У потязі їхали військово-морський аташе при посольстві США Кертіс, аташе при посольстві США Арріола та американський військовий аташе Данн, повідомляє російське агентство Интерфакс із посиланням на джерело.

      Читайте також: Вибух під Сєверодвінськом у Росії: оприлюднили неофіційні заміри радіаційного фону

      Джерело відзначило, що в американців не було документів, які б дозволяли в'їзд на режимну територію.

      Оскільки ця територія є режимною, співробітники американського посольства були зняті з поїзда, а у їхніх діях є ознаки адміністративного правопорушення,
      – повідомило російське агентство.

      Після перевірки документів затриманих дипломатів відпустили. Вони перебували в офіційній поїздці і скерували необхідне повідомлення до Міноборони, повідомила виданню РБК представниця посольства США в Москві Ребекка Росс.

      Що відомо про ядерний вибух під Сєверодвінськом? 8 серпня на полігоні у Ньоноксі під Сєверодвінськом стався вибух. У "Росатомі" стверджували, що інцидент стався під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. А розвідка США висунула версію, що вибух міг статися під час випробування ядерної крилатої ракети Skyfall, яку в Росії називають "Буревісник". Ця ракета мала малогабаритну надпотужну ядерну енергоустановку.

      Внаслідок вибуху загинули щонайменше 5 працівників "Росатома" та ще 2 представників Міноборони Росії. Постраждали 15 людей, 6 з них перебували у критичному стані. За неофіційною інформацією, усі постраждалі зазнали радіаційного опромінення.

      У Російському гідрометцентрі стверджували, що після вибуху рівень радіації перевищував звичні показники у 4-16 разів.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Укрзалізниця Вибух в Архангельську і радіація Вибух Ядерна безпека
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