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      Вибух під Севєродвінськом у Росії: оприлюднили неофіційні заміри радіаційного фону

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      Радіаційний фон біля Ньонокса під Северодвінськом у Росії перевищує норму втричі
      Радіаційний фон біля Ньонокса під Северодвінськом у Росії перевищує норму втричі / Скріншот відео

      Активістам і журналістам вдалося провести неофіційні заміри радіації поблизу місця вибуху на полігоні у Ньоноксі під Севєродвінськом у Росії. Згідно з їхніми даними, радіаційний фон тут перевищує норму втричі, а заміри одразу після вибуху показували перевищення норми в 15 разів.

      Як видно з відео, яке опублікувало місцеве видання "Беломорканал", неподалік місця вибуху на берег моря винесло два металевих понтони, один із яких є дуже сильно пошкодженим.

      Важливо! Вибух під Архангельськом: двоє людей померли від радіації

      Згідно з вимірами, зробленими вдень 31 серпня, радіаційний фон у 150 метрах від понтонів був від 70 до 154 мікрорентген за годину. Зауважимо, що безпечним рівень радіації вважають до 50 мікрорентген за годину. Щоправда, як у ролику переконує журналіст Микола Карнеєвич, виміри, зроблені відразу після появи понтонів на березі, були ще вищими – рівень радіації сягав 750 мікрорентген за годину.

      За словами актора відео, ці понтони взагалі є неогородженими і там немає жодної охорони. Крім того, немає жодних вказівників, що попереджають про небезпеку. Водночас на березі поруч з понтонами лежить різне сміття, що також помітно "фонить".

      Відстань від цього місця до найближчого села чи залізничної станції становить 4 кілометри. На інших ділянках берега в районі Ньонокса, а також у самому селі, радіаційний фон не перевищує 14 мікрорентген за годину.

      Яким сьогодні є рівень радіації у Ньоноксі під Архангельськом: дивіться відео

      До слова, раніше у Російському гідрометцентрі стверджували, що після вибуху на полігоні у Севєродвінську 8 серпня рівень радіації перевищував звичні показники у 4-16 разів. За словами метеорологів, перевищення потужності дози гамма-випромінювання було зафіксовано у 6 з 8 пунктів міста. Натомість у міжнародній природоохоронній організації Greenpeace повідомляли, що рівень радіації після вибуху тут було перевищено в 20 разів.

      Що сталося на полігоні у Ньоноксі під Севєродвінськом 

      8 серпня тут стався вибух. У "Росатомі" розповідали, що це відбулося під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. Однак, розвідка США висунула версію, що вибух міг статися під час випробування ядерної крилатої ракети Skyfall або, як її називають у Росії, "Буревісник". Ця ракета мала малогабаритну надпотужну ядерну енергоустановку.

      Внаслідок трагедії загинули щонайменше 5 співробітників "Росатома" та ще 2 представники Міноборони РФ. Також постраждали 15 осіб, 6 з них перебували у критичному стані. За неофіційною інформацією, усі вони зазнали радіаційного опромінення.

      як розгорталися останні події після вибуху під севєродвінськом:
      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини Росії Вибух в Архангельську і радіація Екологія
      Джерело: 24 канал
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