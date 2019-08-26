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      На сайтах моніторингу радіації Росія – чорна діра, – фізик про вибух під Архангельськом

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      Вибух і радіація в Росії
      Вибух і радіація в Росії / Ілюстративне фото

      Рівень радіації у російському Ньоноксі, де стався вибух на військовому полігоні, зараз нормальний. При цьому нормальним він став фактично відразу: тобто "радіоактивна хмара" зрушила з місця і кудись попрямувала.

      З огляду на всю ситуацію, слід скептично відноситися до інформації, що витік може бути небезпечним для людей або ж навіть цілого світу. Так вважає російський фізик Ірина Шрайбер. Втім, вчена поділилася й своїми побоюваннями в інтерв’ю BBC.

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      Шрайбер каже: її турбує в цій ситуації те, що офіційної інформації не було або ж вона дуже швидко забиралася.

      Окрім того, підозрілим є відключення станцій виміру радіації. Ще одне: коли ми дивимося на європейські сайти моніторингу, і Росія там – це чорна діра. Тобто на кордоні ми щось бачимо, а далі – вже немає. І це змушує задуматися: а навіщо все це ховається, коли можна було б цю інформацію надати?
      – зазначає фахівець.

      Шрайбер наголошує, що розуміє: при військових випробування інформація не може бути відкрита. Втім, саме поведінка всіх людей, які зацікавлені в заспокоєнні ситуації, більше наганяє паніку, ніж втихомирює людей.

      Окрім того, фізик висунула припущення: вибух міг статися під водою. На це вказує низка фактів: зокрема, – нормалізація радіаційного фону.

      Цікаво: В лікаря з Архангельська виявили радіонуклід: фізик заперечила, що причина – у заморських крабах

      "Думаю, що все це сталося під водою. Судячи з усього, що я чую про стан пацієнтів і результатів замірів повітря в Архангельської області. Пацієнти постраждали сильно, а високого рівня радіації немає. Підвищення фону було, але все-таки не дуже велике. І це щастя. Тому що вода – омиваюче середовище", – додала вчена.

      Увага! Вчені з Норвегії кажуть: ймовірно, під Архангельськом трапилися не один, – а два вибухи. Саме другий вибух, найімовірніше, став можливим джерелом витоку радіації. Його вдалося зафіксувати лише інфразвуковими датчиками тиску повітря, проте не сейсмічними моніторами.

      Останні ж фіксують рух землі. Оскільки вони не спрацювали, це може свідчити про те, що вибух стався на крилатій ракеті, яка працює на радіоактивному паливі.

      Що відомо про вибух і витік радіації під Архангельськом?

      Вибух на військовому полігоні у російському селищі Ньонокса стався 8 серпня. Після нього у сусідньому містечку Сєверодвінську підскочив рівень радіації. У Росгідрометцентрі кажуть: мовиться про перевищення у 16 разів.

      В результаті загинули 7 людей, ще приблизно 15 отримали поранення. Серед постраждалих є люди, що отримали радіаційне опромінення.

      Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух, російських МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами боролися військові з частини. Полігон у селищі Ньонокса, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Вибух в Архангельську і радіація Вибух Ядерна безпека
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