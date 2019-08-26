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      В лікаря з Архангельська виявили радіонуклід: фізик заперечила, що причина – у заморських крабах

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      Ірина Шрайбер
      Ірина Шрайбер / bbc

      Найімовірніше, радіонуклід цезія, який виявили в архангельського лікаря, потрапив у його організм через дихальні органи. А ось байки про зараження медика морськими продуктами – смішні.

      Насправді лікар із Архангельська, який надавав допомогу потерпілим в результаті вибуху у Ньоноксі військовим, міг під час такого контакту вдихнути частку. Про це в інтерв’ю BBC розповіла фізик Ірина Шрайбер.

      До теми: Вибух і радіація під Архангельськом: у Росії заговорили про склад радіоактивної хмари

      Це дуже цікава історія. Пишуть про це в пресі. І просочувалася інформація, що це цезій – фукусімський, 137-й. Але це смішно. Бо всі, хто хоч трохи знають хімію, розуміють, що частинки не несуть в собі табличку з написом "Я приїхав з Китаю". Як це визначали та де він отримав зараження, – це цікаво,
      – наголосила науковець.

      Цікаво! Річ у тім, що фахівці з Федерального біомедичного агентства Росії заявили: в організм архангельського лікаря цезій-137, найімовірніше, потрапив через продукти, які він приймав в їжу.

      Також у федеральному медцентрі пояснили: чоловік їздив до Таїланду, де "наївся фукусімських крабів". Чому краби "фукусімські"? Мовиться, ймовірно, про заражених радіацією морських тварин під час масштабної аварії на АЕС в японській префектурі Фукусіма. Вона трапилась 11 березня 2011 року через потужний землетрус і спричинене ним цунамі.

      "Думаю, лікар міг вдихати частинки. Наскільки я розумію, інформація про те, що в процесі розпаду частинки цезію-137 були присутні, була підтверджена. Її ніхто не заперечує. І якщо чесно, я б сказала, що це більш ймовірний шлях зараження, ніж через тайського краба", – додала Ірина Шрайбер.

      Що трапилось під Архангельськом?

      Вибух на військовому полігоні у російському селищі Ньонокса стався 8 серпня. Після нього у сусідньому містечку Сєверодвінську підскочив рівень радіації. У Росгідрометцентрі кажуть: мовиться про перевищення у 16 разів.

      В результаті загинули 7 людей, ще приблизно 15 отримали поранення. Серед постраждалих є люди, що отримали радіаційне опромінення.

      Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух, російських МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами боролися військові з частини. Полігон у селищі Ньонокса, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.

      Вибух і витік радіації під Архангельськом: останні новини
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      Теги: Новини Росії Вибух в Архангельську і радіація Ядерна безпека Постраждалі
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