В лікаря з Архангельська виявили радіонуклід: фізик заперечила, що причина – у заморських крабах

Найімовірніше, радіонуклід цезія, який виявили в архангельського лікаря, потрапив у його організм через дихальні органи. А ось байки про зараження медика морськими продуктами – смішні.

Насправді лікар із Архангельська, який надавав допомогу потерпілим в результаті вибуху у Ньоноксі військовим, міг під час такого контакту вдихнути частку. Про це в інтерв’ю BBC розповіла фізик Ірина Шрайбер.

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Це дуже цікава історія. Пишуть про це в пресі. І просочувалася інформація, що це цезій – фукусімський, 137-й. Але це смішно. Бо всі, хто хоч трохи знають хімію, розуміють, що частинки не несуть в собі табличку з написом "Я приїхав з Китаю". Як це визначали та де він отримав зараження, – це цікаво,

– наголосила науковець.

Цікаво! Річ у тім, що фахівці з Федерального біомедичного агентства Росії заявили: в організм архангельського лікаря цезій-137, найімовірніше, потрапив через продукти, які він приймав в їжу.



Також у федеральному медцентрі пояснили: чоловік їздив до Таїланду, де "наївся фукусімських крабів". Чому краби "фукусімські"? Мовиться, ймовірно, про заражених радіацією морських тварин під час масштабної аварії на АЕС в японській префектурі Фукусіма. Вона трапилась 11 березня 2011 року через потужний землетрус і спричинене ним цунамі.

"Думаю, лікар міг вдихати частинки. Наскільки я розумію, інформація про те, що в процесі розпаду частинки цезію-137 були присутні, була підтверджена. Її ніхто не заперечує. І якщо чесно, я б сказала, що це більш ймовірний шлях зараження, ніж через тайського краба", – додала Ірина Шрайбер.

Що трапилось під Архангельськом?

Вибух на військовому полігоні у російському селищі Ньонокса стався 8 серпня. Після нього у сусідньому містечку Сєверодвінську підскочив рівень радіації. У Росгідрометцентрі кажуть: мовиться про перевищення у 16 разів.

В результаті загинули 7 людей, ще приблизно 15 отримали поранення. Серед постраждалих є люди, що отримали радіаційне опромінення.

Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух, російських МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами боролися військові з частини. Полігон у селищі Ньонокса, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.