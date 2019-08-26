18:14
26 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      У врача из Архангельска обнаружили радионуклид: физик возразила, что причина – в крабах

      99 Читати новину українською
      Ирина Шрайбер
      Ирина Шрайбер / bbc

      Вероятнее всего, радионуклид цезия, который обнаружили у архангельского врача, попал в его организм через дыхательные органы. А вот басни о заражении медика морскими продуктами – смешные.

      На самом деле врач из Архангельска, который оказывал помощь пострадавшим в результате взрыва в Неноксе военным, мог во время такого контакта вдохнуть долю. Об этом в интервью BBC рассказала физик Ирина Шрайбер.

      К теме: Взрыв и радиация под Архангельском: в России заговорили о составе радиоактивного облака

      Это очень интересная история. Пишут об этом в прессе. И просачивалась информация, что это цезий – фукусимский, 137-й. Но это смешно. Ибо все, кто хоть немного знают химию, понимают, что частицы не несут в себе табличку с надписью "Я приехал из Китая". Как это определяли и где он получил заражение, – это интересно,
      – отметила ученый.

      Интересно! Дело в том, что специалисты из Федерального биомедицинского агентства России заявили: в организм архангельского врача цезий-137, вероятнее всего, попал через продукты, которые он принимал в пищу.

      Также в федеральном медцентре объяснили: мужчина ездил в Таиланд, где "наелся фукусимских крабов". Почему крабы "фукусимские"? Говорится, вероятно, о зараженных радиацией морских животных во время масштабной аварии на АЭС в японской префектуре Фукусима. Она произошла 11 марта 2011 года из-за землетрясения и вызванного им цунами.

      "Думаю, врач мог вдыхать частицы. Насколько я понимаю, информация о том, что в процессе распада частицы цезия-137 присутствовали, была подтверждена. Ее никто не отрицает. И если честно, я бы сказала, что это более вероятный путь заражения, чем через тайского краба", – добавила Ирина Шрайбер.

      Что случилось под Архангельском?

      Взрыв на военном полигоне в российском поселке Ненокс произошел 8 августа. После него в соседнем городке Северодвинске подскочил уровень радиации. В Росгидрометцентре говорят: речь идет о превышении в 16 раз.

      В результате погибли 7 человек, еще около 15 получили ранения. Среди пострадавших есть люди, получившие радиационное облучение.

      Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв, российских МЧС-ников не пустили, с последствиями аварии собственными силами боролись военные из части. Полигон в поселке Ненокс, на котором произошел взрыв, предназначен для испытания межконтинентальных баллистических ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.

      ВЗРЫВ И УТЕЧКА РАДИАЦИИ ПОД АРХАНГЕЛЬСКОМ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

      •  
      blog_ava
      Парахоботики узбагойтесь, – Богдан о поездке в Сен-Тропе на День Независимости
      сегодня
      1225
      Теги: Новости России Ядерная безопасность Взрыв в Архангельске и радиация Постраждалі
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Криваві бої під Іловайськом: ветеран назвав важливі докази участі РФ
      сегодня , 18:00 Криваві бої під Іловайськом: ветеран назвав важливі докази участі РФ
      Леонід Остальцев 18
      Чому на волю виходять терористи, які допомагали російським окупантам: обстріли в Маріуполі
      сегодня , 17:00 Чому на волю виходять терористи, які допомагали російським окупантам: обстріли в Маріуполі
      Дмитро Гнап 69
      Не реформа, а зміна вивісок: коли Держекоінспекція по-справжньому запрацює
      сегодня , 16:00 Не реформа, а зміна вивісок: коли Держекоінспекція по-справжньому запрацює
      Тетяна Мартинюк 49
      Догоняем Польшу: что случилось с экономикой после победы Зеленского
      сегодня , 15:00 Догоняем Польшу: что случилось с экономикой после победы Зеленского
      Сергій Фурса 1192
      Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      сегодня , 12:03 Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      Блог Соцмережі 2501
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук