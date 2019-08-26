У врача из Архангельска обнаружили радионуклид: физик возразила, что причина – в крабах

Вероятнее всего, радионуклид цезия, который обнаружили у архангельского врача, попал в его организм через дыхательные органы. А вот басни о заражении медика морскими продуктами – смешные.

На самом деле врач из Архангельска, который оказывал помощь пострадавшим в результате взрыва в Неноксе военным, мог во время такого контакта вдохнуть долю. Об этом в интервью BBC рассказала физик Ирина Шрайбер.

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Это очень интересная история. Пишут об этом в прессе. И просачивалась информация, что это цезий – фукусимский, 137-й. Но это смешно. Ибо все, кто хоть немного знают химию, понимают, что частицы не несут в себе табличку с надписью "Я приехал из Китая". Как это определяли и где он получил заражение, – это интересно,

– отметила ученый.

Интересно! Дело в том, что специалисты из Федерального биомедицинского агентства России заявили: в организм архангельского врача цезий-137, вероятнее всего, попал через продукты, которые он принимал в пищу.



Также в федеральном медцентре объяснили: мужчина ездил в Таиланд, где "наелся фукусимских крабов". Почему крабы "фукусимские"? Говорится, вероятно, о зараженных радиацией морских животных во время масштабной аварии на АЭС в японской префектуре Фукусима. Она произошла 11 марта 2011 года из-за землетрясения и вызванного им цунами.

"Думаю, врач мог вдыхать частицы. Насколько я понимаю, информация о том, что в процессе распада частицы цезия-137 присутствовали, была подтверждена. Ее никто не отрицает. И если честно, я бы сказала, что это более вероятный путь заражения, чем через тайского краба", – добавила Ирина Шрайбер.

Что случилось под Архангельском?

Взрыв на военном полигоне в российском поселке Ненокс произошел 8 августа. После него в соседнем городке Северодвинске подскочил уровень радиации. В Росгидрометцентре говорят: речь идет о превышении в 16 раз.

В результате погибли 7 человек, еще около 15 получили ранения. Среди пострадавших есть люди, получившие радиационное облучение.

Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв, российских МЧС-ников не пустили, с последствиями аварии собственными силами боролись военные из части. Полигон в поселке Ненокс, на котором произошел взрыв, предназначен для испытания межконтинентальных баллистических ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.

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