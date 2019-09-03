Взрыв под Северодвинском в России: обнародовали неофициальные замеры радиационного фона

Активистам и журналистам удалось провести неофициальные замеры радиации вблизи места взрыва на полигоне в Неноксе под Северодвинском в России. Согласно их данным, радиационный фон здесь превышает норму в три раза, а замеры сразу после взрыва показывали превышение нормы в 15 раз.

Как видно из видео, которое опубликовало местное издание "Беломорканал", недалеко от места взрыва на берег моря вынесло два металлических понтона, один из которых очень сильно поврежден.

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Согласно измерениям, сделанным днем 31 августа, радиационный фон в 150 метрах от понтонов был от 70 до 154 микрорентген в час. Заметим, что безопасным уровень радиации считают до 50 микрорентген в час. Правда, как в ролике убеждает журналист Николай Карнеевич, замеры, сделанные сразу после появления понтонов на берегу, были еще выше – уровень радиации достигал 750 микрорентген в час.

По словам автора видео, эти понтоны вообще являются неогражденными и там нет никакой охраны. Кроме того, нет никаких указателей, предупреждающих об опасности. В то же время на берегу рядом с понтонами лежит различный мусор, который также заметно "фонит".

Расстояние от этого места до ближайшего села или железнодорожной станции составляет 4 километра. На других участках берега в районе Ненокса, а также в самом селе, радиационный фон не превышает 14 микрорентген в час.

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К слову, ранее в Российском гидрометцентре утверждали, что после взрыва на полигоне в Северодвинське 8 августа уровень радиации превышал обычные показатели в 4-16 раз. По словам метеорологов, превышение мощности дозы гамма-излучения было зафиксировано в 6 из 8 пунктов города. Зато в международной природоохранной организации Greenpeace сообщали, что уровень радиации после взрыва здесь был превышен в 20 раз.

Что произошло на полигоне в Неноксе под Северодвинском

8 августа здесь произошел взрыв. В "Росатоме" рассказывали, что это произошло во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Однако, разведка США выдвинула версию, что взрыв мог произойти во время испытания ядерной крылатой ракеты Skyfall или, как ее называют в России, "Буревестник". Эта ракета имела малогабаритную сверхмощную ядерную энергоустановку.

В результате трагедии погибли по меньшей мере 5 сотрудников "Росатома" и еще 2 представителя Минобороны РФ. Также пострадали 15 человек, 6 из них находились в критическом состоянии. По неофициальной информации, все они подверглись радиационному облучению.

КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ВЗРЫВА ПОД СЕВЕРОДВИНСКОМ: