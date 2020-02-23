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      Возле оккупированного Крыма и на Азове усиливают меры безопасности

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      Возле оккупированного Крыма и на Азовском побережье пограничники усиливают меры безопасности / ГПСУ

      На админгранице с временно оккупированным Крымом и побережье Азовского моря продолжаются мероприятия по усилению пограничной безопасности. Их цель – стабилизация обстановки.

      Привлекают мобильные подразделения, пограничную авиацию и Морскую охрану, сообщает пресс-служба ГПСУ.

      Смотрите также: США усилили Морскую охрану Украине: что нужно знать и увидеть

      Во время обходов пограничники также проводили разъяснительную работу с местным населением.

      В течение суток пограничные наряды осмотрели около двух сотен транспортных средств, проверили 23 места базирования маломерных плавсредств, проверили состояние соблюдения режима в КПВВ,
      – говорится в сообщении.

      В ГПСУ отмечают, что пограничники во время мероприятий фиксируют правонарушения и предупреждают незаконную браконьерскую деятельность.

      Посилення безпеки на Азові
      ГПСУ усиливает безопасность на Азове / Источник: dpsu.gov.ua

      Безпека на Азові

      Цель мероприятий – стабилизация ситуации / Источник: dpsu.gov.ua

      Какие последствия провокаций России в морях

      Минобороны Украины планирует создать "пояс безопасности" в Черноморском регионе. В ведомстве отмечают, что из-за агрессии России в частности уменьшилось количество судоходства, что повлияло на работу портов.

      • Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 Россия выдала международное предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8000 квадратных километров в Черном море.
      • Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.
      • Кроме того, Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, следующие в украинские порты. Время задержки кораблей может составлять более недели.
      • К тому же, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и более. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      ГПСУ усиливает меры безопасности на Азове:

      Источник: dpsu.gov.ua

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Конфликт в Азовском море Чорное море Госпогранслужба
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