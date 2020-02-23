Возле оккупированного Крыма и на Азове усиливают меры безопасности

На админгранице с временно оккупированным Крымом и побережье Азовского моря продолжаются мероприятия по усилению пограничной безопасности. Их цель – стабилизация обстановки.

Привлекают мобильные подразделения, пограничную авиацию и Морскую охрану, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Смотрите также: США усилили Морскую охрану Украине: что нужно знать и увидеть

Во время обходов пограничники также проводили разъяснительную работу с местным населением.

В течение суток пограничные наряды осмотрели около двух сотен транспортных средств, проверили 23 места базирования маломерных плавсредств, проверили состояние соблюдения режима в КПВВ,

– говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что пограничники во время мероприятий фиксируют правонарушения и предупреждают незаконную браконьерскую деятельность.



ГПСУ усиливает безопасность на Азове / Источник: dpsu.gov.ua

Цель мероприятий – стабилизация ситуации / Источник: dpsu.gov.ua

Какие последствия провокаций России в морях

Минобороны Украины планирует создать "пояс безопасности" в Черноморском регионе. В ведомстве отмечают, что из-за агрессии России в частности уменьшилось количество судоходства, что повлияло на работу портов.

Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 Россия выдала международное предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8000 квадратных километров в Черном море.

Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.

Кроме того, Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, следующие в украинские порты. Время задержки кораблей может составлять более недели.

К тому же, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и более. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

ГПСУ усиливает меры безопасности на Азове:

Источник: dpsu.gov.ua