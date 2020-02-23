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      Біля окупованого Криму та на Азові посилюють заходи безпеки

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      Біля окупованого Криму та на Азовському узбережжі прикордонники посилюють заходи безпеки / ДПСУ

      На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та узбережжі Азовського моря тривають заходи з посилення прикордонної безпеки. Їхня мета – стабілізація обстановки.

      Залучають мобільні підрозділи, прикордонну авіацію та Морську охорону, повідомляє пресслужба ДПСУ.

      Дивіться також: США підсилили Морську охорону України: що треба знати і побачити

      Під час обходів прикордонники також проводили роз’яснювальну роботу з місцевим населенням.

      Протягом доби прикордонні наряди оглянули близько двох сотень транспортних засобів, перевірили 23 місця базування маломірних плавзасобів, перевірили стан дотримання режиму в КПВВ,
      – мовиться у повідомленні.

      У ДПСУ зазначають, що прикордонники під час заходів фіксують правопорушення та попереджують незаконну браконьєрську діяльність.

      Посилення безпеки на Азові
      ДПСУ посилює безпеку на Азові/ Джерело: dpsu.gov.ua

      Безпека на Азові
      Мета заходів – стабілізація ситуацїі/ Джерело: dpsu.gov.ua

      Які наслідки провокацій Росії у морях

      Міноборони України планує створити "пояс безпеки" у Чорноморському регіоні. У відомстві наголошують, що через агресію Росії зокрема зменшилась кількість судноплавства, що вплинуло на роботу портів. 

      • Перед початком міжнародних навчань Sea Breeze 2019 Росія видала міжнародний припис (0698/2019), яким перекрила район на 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі.
      • Саме у цьому районі мала бути розташована одна з локацій міжнародних навчань за участі кораблів України, Болгарії, Румунії, Грузії, Великої Британії та США.
      • Окрім того, Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може становити понад тиждень.
      • До того ж, під Кримським мостом не можуть пройти судна, висота яких становить 33 метри і більше. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      ДПСУ посилює заходи безпеки на Азові:

      Джерело: dpsu.gov.ua

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Анексія Криму Конфлікт в Азовському морі Чорне море Держприкордонслужба Новини України Новини політики
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