Біля окупованого Криму та на Азові посилюють заходи безпеки

На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та узбережжі Азовського моря тривають заходи з посилення прикордонної безпеки. Їхня мета – стабілізація обстановки.

Залучають мобільні підрозділи, прикордонну авіацію та Морську охорону, повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Під час обходів прикордонники також проводили роз’яснювальну роботу з місцевим населенням.

Протягом доби прикордонні наряди оглянули близько двох сотень транспортних засобів, перевірили 23 місця базування маломірних плавзасобів, перевірили стан дотримання режиму в КПВВ,

– мовиться у повідомленні.

У ДПСУ зазначають, що прикордонники під час заходів фіксують правопорушення та попереджують незаконну браконьєрську діяльність.



ДПСУ посилює безпеку на Азові/ Джерело: dpsu.gov.ua



Мета заходів – стабілізація ситуацїі/ Джерело: dpsu.gov.ua

Які наслідки провокацій Росії у морях

Міноборони України планує створити "пояс безпеки" у Чорноморському регіоні. У відомстві наголошують, що через агресію Росії зокрема зменшилась кількість судноплавства, що вплинуло на роботу портів.

Перед початком міжнародних навчань Sea Breeze 2019 Росія видала міжнародний припис (0698/2019), яким перекрила район на 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі.

Саме у цьому районі мала бути розташована одна з локацій міжнародних навчань за участі кораблів України, Болгарії, Румунії, Грузії, Великої Британії та США.

Окрім того, Росія блокує в Азовському морі іноземні судна , що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може становити понад тиждень.

, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може становити понад тиждень. До того ж, під Кримським мостом не можуть пройти судна, висота яких становить 33 метри і більше. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

ДПСУ посилює заходи безпеки на Азові:

Джерело: dpsu.gov.ua