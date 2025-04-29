Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, отметив, что Украина должна готовиться к дальнейшим испытаниям, а наше общество демонстрировать единство. Также в ЕС спрогнозировали, что Россия может напасть на страны Европы еще до 2030 года.

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Должны демонстрировать готовность

Божко считает, что украинское государство должно строить такую структуру и систему управления, чтобы учитывать гипотетический сценарий длительной войны.

Доктрина политического реализма, по его словам, доказывает, что большая степень готовности к любому сценарию уменьшает вероятность наиболее угрожающего.

Такое развитие событий может и не реализоваться, но факторы безопасности заставляют готовиться именно к худшему сценарию,

– подчеркнул он.

Один из этих факторов, по мнению Божко, заключается в том, что Россия рассчитывает на то, что ей удастся перевооружиться, однако не в смысле получения новых высокотехнологичных образцов, которые могут конкурировать с западными.

На сегодня речь идет о заполнении потраченных слотов российской армии на массовые недорогие формы вооружения, в частности, минометы и БТР.

Поэтому должны демонстрировать, что украинское общество продолжает сохранять единство вокруг армии и государства в условиях войны. Также необходимо активнее контролировать инфопространство, не допуская скандалов, лишних дискуссий, которые не имеют ответов, а работать над тем, что нам сейчас нужно.

Если будем демонстрировать высокую готовность к любому сценарию, то худшие сценарии будут становиться менее вероятными,

– уверен Ярослав Божко.

В то же время, как отметил глава Центра политических студий "Доктрина", можно рассматривать сценарий, что Россия отступит, но это не произойдет из-за переговоров. Кремль ищет выгодных для себя моделей политического решения.

Однако Украина, добавил он, должна показать, что для россиян не будет выгодных для них моделей, поэтому им придется в определенной степени адаптироваться к этим реалиям.

К слову, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок заметил, что Россия давно вынашивает планы атаки на Северную Европу, однако Дональд Трамп "этого не хочет сейчас осознать". Как отметил Клочок, начало военной агрессии в Европе станет вызовом для США, ведь они не собираются выходить из НАТО. Однако Трамп продолжает шантажировать присутствием американских войск в Европе.