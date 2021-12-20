Возможна ли "финляндизация" Украины и почему сама Финляндия от нее отказалась

В последнее время стало как-то много разговоров о возможной "финляндизации" Украины как гипотетическое последствие каскада переговоров между Байденом и Путиным. Далее читайте на украинском.

Звісно, ніхто не скасовував "принцип пророка Йони" – щоб загроза стала неможливою, про неї потрібно заговорити. Але тут варто нагадати, за якою механікою відбувалась "фінляндизація" самої Фінляндії за підсумками Другої світової війни, щоб висловлювання були точніші.

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Фінляндизація 1.0

Фіни та СРСР проводили перші спроби "мирного зондажу"ще в 1943 – на початку 1944 року.

Так обстановка склалась, що Фінляндія стала єдиною країною "Осі", відносно якої СРСР отримав від Союзників карт-бланш на самостійне вирішення доля цієї країни ще так в 1943 році: формально, Фінляндія проти США не воювала, Черчилль в 1941 році і Рузвельт в 1943 роках запропонували фінам "допомогу у виході з війни"; Гельсінки таку допомогу не прийняв, тому західні Союзники просто "умили руки".

Наприклад, основою фінської економіки під час Другої світової був імпорт деревини, нікелю та кобальту в Німеччину, а бронетанковий парк фінської армії був "збірною солянкою" із радянських танків-трофеїв "Зимової війни" та невеликих поставок німецької бронетехніки.

Між Фінляндією та СРСР в 1944 році було насправді два раунди мирних перемовин.

Перший – у квітні 1944 року, який не вдався зокрема тому що Совєти "вломили" умову про репарації в непідйомні 500 мільйонів доларів репарацій (за тодішнім курсом). У червні-липні 1944 року СРСР провів наступальну операцію, під час якої відвоював Виборг і Петрозаводськ; і щоб уже не допустити повної воєнної поразки, Фінляндія знову вийшла на мирні перемовини із СРСР в серпні 1944 року.

Ціна миру

До початку Другої світової війни Фінляндія мала вихід одразу на два моря – не тільки на Балтійське, але й на Баренцеве море, де у фінів був порт Петсамо.

Порт Петсамо фіни втратили у результаті Петсамо-Кіркенеської операції, яка відбулась протягом 7 жовтня-8 листопада 1944 року – уже в той період, коли між Фінляндією та СРСР діяло "Московське перемир'я", укладене у вересні 1944 року. Хоча формально, в районі фінського Петсамо Совєти воювали проти німецького вермахту, а не проти фінської армії.

За рівнем ефекту втрата Петсамо для Фінляндії – це якби Україна (не приведи Боже) в 2014 році повністю втратила порти в Маріуполі, Бердянську та навіть Генічеську і "бонусом" повністю втратила би можливість виходу в Азовське море.

По укладенню "Московського перемир'я" є така барельєфна деталь – після перемовин по цьому перемир'ю все воєнно-політичне керівництво Фінляндії злягло з психосоматичними хворобами.

А ще після "Московського перемир'я" була так звана "Лапландська війна" – це коли за прямою вказівкою із Москви уряду Фінляндії 60 тисяч фінського війська мали вести бої проти 200-тисячного угрупування вермахту в фінській Лапландії, і ця "Лапландська війна" тривала аж з вересня 1944 року по квітень 1945 року.

Очевидно, що за підсумками подій двох років керівництво Фінляндії таки втратило волю до опору.

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Тому й вийшло так, що наприклад мирну угоду з Фінляндією СРСР та Союзники підписали в Парижі у 1947 році, в якій було зокрема прописано 300 мільйонів доларів репарацій, а по факту репарації з фінів Совєти почали брати ще в 1946 році.

Грошей фіни не мали, тому за репараціями постачали Совєтам свої славетні "фінські будиночки", десь на 725 тисяч квадратних метрів. (ну, а Ви думали, брати і сестри українці, звідки на пострадянському просторі взялась мода на ті "фінські будиночки"?).

Ну, а мирна угода в Парижі 1947 року і закріпила для Фінляндії той стан, який прийнято називати "фінляндизацією".

Фінляндія відмовляється від "фінляндизації"

У нас активно козиряють терміном "фінляндизація" аж так, що не помічають, як сама Фінляндія зараз виходить із стану "фінляндизації".

Наприклад, мирна угода в Парижі 1947 року заборонила Фінляндії мати кораблі з торпедним озброєнням. Але фіни зараз ведуть модернізацію своїх ракетних катерів "Хаміна", яка передбачає зокрема встановлення 457-мм торпедних апаратів, і сварити Фінляндію за це не спішить ніхто із країн-переможців Другої світової, навіть сама РФ.

Ба більше – Фінляндія зараз веде стійкий курс на воєнно-політичну інтеграцію зі Швецією, це уже аж ніяк не дотримання нейтралітету, прописане в мирній угоді 1947 року, але і тут ніхто з країн-переможців Другої світової, навіть сама РФ не висловлюють ніяких заперечень.

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Ба більше – мирна угода в Парижі 1947 року заборонила мати Фінляндії великі бойові кораблі. Але цей нюанс ніяк не заважає Фінляндії зараз вести програму по будівництву чотирьох корветів, що мають стати до строю національних ВМС у 2030 році.

І "вишенька на тортик" – буквально в п'ятницю, 10 грудня цього року, Фінляндія дала замовлення США на поставку одразу 64 винищувачів F-35 вартістю 10 мільярдів доларів, поставка яких має відбутись до 2030 року.

Очевидно, що як тільки фіни отримають усі свої F-35, тоді Балтійському флоту РФ наступить остаточна "кузькіна мать".

Що потрібно для "фінляндизації" України

Щоб провести "фінляндизацію" самої Фінляндії, економічно бідної країни з аграрно-сировинним народним господарством, Радянському Союзу за повного зовнішньо-політичного карт-бланшу знадобилось мінімум чотири роки. Сучасна РФ такого карт-бланшу відносно України не має.

Поточна геополітична тривожність в українському суспільстві виникає скоріше із-за "накачки" завищених очікувань – "дилери суспільної думки" воліють тут бачити бригади на "Абрамсах", новітній "ленд-ліз" та "безполітну зону" над Україною, а все обмежується каскадом перемовин та комюніке із загальними фразами.

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Так, Німеччина блокує поставку нам протидронових рушниць, із мотиву начебто "деескалації конфлікту". Але тут проблема відсутності мислення в німецького істеблішменту – це уже проблема самої Німеччини; якщо не буде "протидронових рушниць", то значить Збройні Сили України знову ганятимуться за російськими "Орлан-10" на Мі-24В, або ж просто все "гаситимуть" засобами РЕБ.

Країни НАТО в 2020-х роках не мають стільки літаків, щоб влаштовувати "безполітні зони" в стилі 1990-х років.

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З іншої сторони, росіяни із-за своїх логістичних обмежень можуть провести наступ максимум на 200 кілометрів, після якого потрібна буде передишка мінімум на декілька років.

Іншими словами – сучасна РФ у випадку "великої війни" зможе взяти максимум або Балтію, або вийти на межі Луганської та Донецької областей України, але це – за умови відсутності опору. А Кремль знає, що Україна опиратись буде.

Тому ситуація поки що утримується в межах такого собі "дипломатичного еквілібріуму". Такі справи.

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