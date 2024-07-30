В то же время генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что сейчас глобальная война между США и Китаем нереальна. Однако возможны региональные конфликты и фоне конфронтации этих стран.

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У США есть другие приоритеты

Если предположить, что между Вашингтоном и Пекином вспыхнет война, то она перерастет в ядерный конфликт, который приведет к уничтожению не только сторон противостоянии, но и других стран мира.

Сегодня США интенсивно накапливают различные типы боеприпасов, запустили работу нескольких заводов. Однако на повестке дня у Вашингтона – военная и, в частности, ядерная угроза со стороны России.

США прежде всего нужно решить вопрос с Москвой, которую Пекин использует как ударную силу. Если будут ликвидированы российские силы и падет агрессивный режим, тогда ослабнет в определенной степени позиция Китая. Он будет вынужден пойти на договоренности с США и странами Европы, от которых очень зависит,

– объяснил генерал армии.

Пекин зависим от Запада во многих аспектах – в финансах, торговле, рынках сбыта, поставках технологий и т. д. Поэтому, по мнению Маломужа, Китай не рискнет начать войну, ведь она приведет к его коллапсу.

Сегодня США правильно расставляют приоритеты. Для них основной враг – Россия, и сейчас решается вопрос на поле боя. Поэтому Соединенным Штатам нужно предоставлять Украине максимальное количество боеприпасов. Если бы Пентагон передал ВСУ хотя бы 10% своих запасов снарядов, украинские силы смогли бы реально побеждать на фронте,

– уверен Николай Маломуж.

Напомним, что бывший госсекретарь США Майк Помпео объявил о вероятном "мирном плане" по Украине, которого может придерживаться Дональд Трамп, если снова станет президентом.

В частности, в нем говорится об отмене всех ограничений по типам оружия, которые может получать и использовать Украина. По мнению Помпео, это может "восстановить позицию силы, с которой будет считаться Путин", а также вероятно приведет к окончанию войны.