Россия сделала слишком много зла, – политолог о возможности встречи Зеленского с Путиным

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина не будет отказываться от своей позиции относительно прямых переговоров с российскими властями. В частности, президент Владимир Зеленский не будет вести переговоры лично с главой Кремля.

Как в таком случае начать диалог, или, возможно, Украине надо менять позицию, сказал 24 Каналу политолог, исполнительный директор международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. Например, следовать политике Дональда Трампа, который уже планирует встречу с Путиным.

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"Есть много других успешных кейсов"

Пока нет оснований для встречи президента Владимира Зеленского и Владимира Путина. К тому же не имеет смысла пересматривать политику относительно переговоров с Путиным. Напомним, что соответствующее решение СНБО ввели в действие в октябре 2022 года.

На фоне того, что уже натворила Россия, сколько зла она принесла, я мало себе представляю хотя бы какой-то двусторонний конструктивный разговор между нашим президентом и международным преступником,

– отметил Буряченко.

В мире есть много примеров ведения переговоров через посредников, один из них – зерновая сделка. Тогда Украина и Россия отдельно друг от друга подписывали соглашение с Турцией и Организацией Объединенных Наций, которые обеспечивали выполнение договоренностей. Однако условия этого соглашения были общие.

Кстати, свое время президент Владимир Зеленский вспоминал эту успешную дипломатическую практику и даже говорил, что, возможно, она еще будет применяться.

Поэтому нечто подобное можно сделать и сейчас. Для этого не нужно входить в прямые переговоры с Россией, ведь нужны сильные позиции, обеспечить которые могут только наши партнеры,

– сказал политолог.

Украина уже сформировала свое видение мирного соглашения. Формула мира – это единственный документ, который сейчас стоит на условном геополитическом столе. Однако сейчас трудно представить, что может стать фундаментом для каких-то мирных переговоров, еще и прямых с Россией.

"Сейчас Россия стремится к тому, чтобы Украина отказалась от своей субъектности и участия в надгосударственных институтах безопасности содержания. Это огромная ловушка, потому что вопрос не только о НАТО. Даже любые союзы по безопасности, которые мы захотим или создать, или присоединиться, мы этого сделать не можем. Поэтому ни о каких на данном этапе двусторонних переговорах между Россией и Украиной речи точно быть не может", – добавил Буряченко.