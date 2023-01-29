Возможно ли новое наступление России в Луганской области: Гайдай оценил перспективы врага

Враг не имеет особой стратегии в войне. Однако резервы боевого состава его очень велики.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Передает 24 Канал.

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Гайдай: Все может быть

Глава Луганской ОВА предостерегает, что от захватчиков можно ожидать любого сценария развития событий. Он подчеркнул, что враг достаточно живой силы, чтобы идти вперед.

"Все может быть, потому что это война с огромным врагом. Все же 140 миллионов (речь идет о населении России и возможности мобилизовать силы – 24 Канал) - это мощный запас в резерве. Да, это непрофессиональные солдаты, но все равно их очень много. На сегодняшний день самая большая проблема состоит в том, что их очень много. Нет такой яркой тактики или стратегии у врага. Они просто заваливают наши позиции телами и количество так понемногу продвигаются вперед", – рассказал Гайдай.

В то же время он отметил, что в Луганской области хоть и тяжелая ситуация, но полностью контролируемая украинскими Силами обороны.

И если со стороны Донецкой области, в Белогоровке нашими защитниками крепко держатся позиции, то на Сватовско-Кременском направлении шаг за шагом украинские военные имеют успех,

– добавил Гайдай.

Новые планы захватчиков