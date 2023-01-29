Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Передає 24 Канал.

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Гайдай: Все може бути

Очільник Луганської ОВА застерігає, що від загарбників можна очікувати будь-якого сценарію розвитку подій. Він наголосив, що ворога достатньо живої сили, аби йти вперед.

"Все може бути, бо це війна з величезним ворогом. Все ж таки 140 мільйонів (йдеться про населення Росії і можливості мобілізувати сили – 24 Канал) – це потужний запас в резерві. Так, це непрофесійні солдати, але все одно їх дуже багато. На сьогодні найбільша проблема полягає в тому, що їх дуже багато. Немає такої яскравої тактики чи стратегії у ворога. Вони просто завалюють наші позиції тілами і кількість так потроху просуваються вперед", – розповів Гайдай.

Водночас він зазначив, в Луганській області хоч і важка ситуація, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

І якщо з боку Донецької області, в Білогорівці нашими захисниками міцно тримаються позиції, то на Сватівсько-Кремінському напрямку крок за кроком українські військові мають успіх,

– додав Гайдай.

Нові плани загарбників