Однако такая версия не имеет оснований для существования. Об этом на стриме на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.
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Возможно ли замораживание боевых действий на фронте
По его словам, приверженцы версии заговора придерживаются мнения, что официально о замораживании войны никто сообщать не будет. В Украине продлили срок действия военного положения до 19 февраля 2023 года. Однако, мол, на фронте дальше ничего не будет происходить.
Однако Жданов считает, что никакого замораживания войны не будет.
У нас есть реальный шанс воспользоваться временным преимуществом и не позволить России выровнять ситуацию, дав ей паузу в войне,
– отметил военный эксперт.
"Мы не можем упустить такой шанс"
По его словам, на этой или на следующей неделе произойдет перегруппировка войск, потому что нужно перебросить в том числе те войска, которые освободились с правого берега Днепра в Херсонской области. Россия также производит перегруппировку.
А дальше мы будем наблюдать активизацию боевых действий, по крайней мере, с нашей стороны. Ведь мы не можем упустить такой шанс,
– сказал Жданов.
Он добавил, что сейчас Россия очень стремится к паузе в войне.
"Раздается просто вой из Кремля о передышке. А чем больше Россия просит о переговорах, тем больше нужно атаковать", – отметил военный эксперт.
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По словам Жданова, минимум через неделю мы должны увидеть определенные продвижения в активности боевых действий с украинской стороны.
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Россия требует переговоров: какова цель
- После потери Херсона из Москвы раздается все больше сигналов о готовности к переговорам с Украиной. Пресс-секретарь Владимира Путина даже оговорился, что Россия обстреливает энергетическую систему Украины, чтобы склонить Киев к диалогу.
- Президент Владимир Зеленский убежден, что Россия ищет возможности добиться "короткого перемирия". Враг нуждается в паузе для восстановления силы.
- Как отметил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан, россияне не просто так вывели войска с Правобережья Херсонщины. После доукомплектования оккупанты могут бросить все свои силы на одно направление, где они уже долго не могут получить результата.