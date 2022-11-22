Однак така версія не має підстав для існування. Про це у стрімі на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

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Чи можливе заморожування бойових дій на фронті

За його словами, прихильники версії змови дотримуються думки, що офіційно про заморожування війни ніхто повідомляти не буде. В Україні вже продовжили строк дії воєнного стану до 19 лютого 2023 року. Однак на фронті далі нібито нічого не відбуватиметься.

Однак Жданов вважає, що ніякого заморожування війни не буде.

У нас є реальний шанс скористатися часовою перевагою та не дозволити Росії вирівняти ситуацію, давши їх паузу у війні,

– зазначив військовий експерт.

"Ми не можемо втратити такий шанс"

За його словами, цього або наступного тижня відбудеться перегрупування військ, тому що потрібно перекинути зокрема ті війська, які звільнилися з правого берега Дніпра на Херсонщині. Росія також проводить перегрупування.

А далі ми будемо спостерігати активізацію бойових дій, принаймні з нашого боку. Адже ми не можемо втратити такий шанс,

– сказав Жданов.

Він додав, що зараз Росія дуже прагне паузи у війні.

"Лунає просто виття з Кремля про передишку. А чим більше Росія просить про переговори, тим більше потрібно атакувати", – зазначив військовий експерт.

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За словами Жданова, мінімум через тиждень ми маємо побачити певні просування в активності бойових дій з української сторони.

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