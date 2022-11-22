Однак така версія не має підстав для існування. Про це у стрімі на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.
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Чи можливе заморожування бойових дій на фронті
За його словами, прихильники версії змови дотримуються думки, що офіційно про заморожування війни ніхто повідомляти не буде. В Україні вже продовжили строк дії воєнного стану до 19 лютого 2023 року. Однак на фронті далі нібито нічого не відбуватиметься.
Однак Жданов вважає, що ніякого заморожування війни не буде.
У нас є реальний шанс скористатися часовою перевагою та не дозволити Росії вирівняти ситуацію, давши їх паузу у війні,
– зазначив військовий експерт.
"Ми не можемо втратити такий шанс"
За його словами, цього або наступного тижня відбудеться перегрупування військ, тому що потрібно перекинути зокрема ті війська, які звільнилися з правого берега Дніпра на Херсонщині. Росія також проводить перегрупування.
А далі ми будемо спостерігати активізацію бойових дій, принаймні з нашого боку. Адже ми не можемо втратити такий шанс,
– сказав Жданов.
Він додав, що зараз Росія дуже прагне паузи у війні.
"Лунає просто виття з Кремля про передишку. А чим більше Росія просить про переговори, тим більше потрібно атакувати", – зазначив військовий експерт.
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За словами Жданова, мінімум через тиждень ми маємо побачити певні просування в активності бойових дій з української сторони.
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Росія вимагає переговорів: яка мета
- Після втрати Херсона з Москви лунає все більше сигналів про готовність до переговорів з Україною. Прессекретар Владіміра Путіна навіть обмовився, що Росія обстрілює енергетичну систему України, аби схилити Київ до діалогу.
- Президент Володимир Зеленський переконаний, що наразі Росія шукає можливості домогтися "короткого перемир'я". Ворог потребує паузи для відновлення сили.
- Як зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан, росіяни не просто так вивели війська з Правобережжя Херсонщини. Після доукомплектування окупанти можуть кинути всі свої сили на один напрямок, де вони вже довго не можуть здобути результатів.