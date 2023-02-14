В Пентагоне рассказали, готовит ли Россия новое масштабное наступление и как Запад поддерживает Украину

Уже не один месяц СМИ сообщают о том, что Россия готовит новое полномасштабное наступление. Вероятно, оно может состояться в феврале-марте. Однако к этой возможной атаке активно готовится Украина, которой помогают западные партнеры.

Речь идет, в частности, о предоставлении современной техники, способной защищать небо Украины от воздушных целей страны-агрессорки. Об этом на брифинге рассказали министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

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Пойдет ли Россия в новое масштабное наступление

На брифинге они подчеркнули, что в Штатах нет информации, попытается ли Россия в масштабной атаке применить свои воздушные силы и готовит ли она ее. "И пока они этого не сделали, потому что украинская противовоздушная оборона достаточно эффективна", – сказал Остин.

Стоит заметить, что России не удался блицкриг в начале 2022 года, как она планировала, и теперь война в Украине идет на истощение. Это также подчеркнул генерал армии США Марк Милли. Более того, сейчас Россия несет огромные потери, состояние ее армии не очень хорошее. Однако, несмотря на это, у страны-агрессорки есть еще много военнослужащих.

Военнослужащих у них много, но у них не получается добиваться успеха. Хотя война все равно продолжается, это война на истощение, это война с использованием артиллерии. Очень важно, чтобы Украина делала все, что может,

– сказал Марк Милли.

Он также подчеркнул, что партнеры Украины делают все возможное, чтобы развивать мощь нашего государства. В частности, дают артиллерийские снаряды и другую технику. "Но, конечно, это зависит от украинцев, что произойдет за следующие несколько недель или месяцев", – подытожил генерал.

Поддержка Украины западными партнерами

На брифинге Ллойд Остин подчеркнул, что в США не видят, готовит ли Россия какую-то массовую атаку. Но поскольку у нее много самолетов, в Штатах подчеркивают, что партнеры Украины должны сделать все, чтобы наше государство получило как можно больше современной техники.

И вы видели Patriot (системы ЗРК – 24 Канал), вы видели другие страны, которые присоединяются к этой работе. Но этого, конечно, мало,

– сказал он.

Поскольку война продолжается и угроза существует, министр обороны США подчеркнул, что над поддержкой Украины будут работать "еще активнее". В частности, над тем, чтобы как можно быстрее завести в Украину вооружение и интегрировать его, чтобы обеспечить надлежащую защиту с воздуха.

Украинцы уже показывают очень хороший результат по сбитию ракет, имеющихся в России. Но мы хотим позаботиться о том, чтобы Украина могла себя защитить в будущем,

– подчеркнул Ллойд Остин.

Интересно, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия сегодня официально признана не только угрозой для нашего государства, но и наиболее значительной и прямой угрозой странам НАТО. Потому в мире понимают, что украинские воины сегодня на поле боя защищают всю Европу.