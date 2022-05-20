Возможно, мы бы до сих пор не получали тяжелое оружие, – Фесенко сказал, как Зеленский убедил Запад

Мир воспринимает Президента Украины Владимира Зеленского как символ героического и эффективного сопротивления Украины российской агрессии. Вероятно, это также повлияло на поставки нашему государству оружия от Запада.

Об этом 24 каналу сообщил политолог Владимир Фесенко . Он отметил, что важную роль сыграли качества Зеленского – его эмоциональность, искренность и метафоричность общения.

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Умелый коммуникатор и профессиональная команда

По мнению политолога, предыдущая профессия Зеленского сказалась ему в лучшем смысле. Фесенко подчеркнул, что наш президент – очень умелый коммуникатор.

Кроме того, политолог также подчеркнул, что у Зеленского есть очень профессиональная группа спичрайтеров. Он отметил, что они работают очень эффективно – в стиле Зеленского. В то же время, находят слова для каждой аудитории.

Использовали в пользу Украины

Как отметил Фесенко, в Офисе Президента уже в марте 2022 года почувствовали, что популярность Зеленского в результате эффективного украинского сопротивления в мире безумно возросла. Они стали использовать это в пользу нашей страны.

Политолог подчеркнул, что такое решение было абсолютно правильным. По его мнению, это увеличило популярность Зеленского, однако самое главное, что дало невероятный результат для нашей страны.

Если бы не было "фактора Зеленского" – его прямых обращений в парламенты, политики, международные организации – возможно, мы бы до сих пор не получили тяжелое оружие. В то же время сейчас нам начинают ее присылать,

– заявил Фесенко.

По его словам, эмоциональность и искренность Зеленского, которую испытывают люди, очень важна. Кстати, как и умение находить общий язык, контакт с отдельными международными деятелями.

Как Зеленский повлиял на лидеров ЕС

"Взгляните, что произошло с руководителями Евросоюза – видим уже традиционно осторожную политику лидеров Германии и Франции. В то же время впервые за последние 20 лет наблюдаем за тем, что некоторые страны ЕС берут на себя лидерство и активно выступают на стороне Украины даже тогда, когда их позиция не совпадает с позицией Германии и Франции", – подчеркнул Фесенко.

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Он подчеркнул, что раньше такого не было. Именно поэтому, по его мнению, "фактор Зеленского" – его умение найти общий язык, убедить, привлечь к себе – имеет очень большое значение.

Проявился, как человек

Фесенко отметил, что Зеленский очень достойно проявил себя в тяжелое время войны. В частности, по его мнению, он раскрылся не как политик или государственный деятель, а прежде всего – как человек, понявший, что нужно бороться вместе со своим народом. В то же время делать в своей должности все, что необходимо.

"Именно в коммуникации, в частности с нашими международными партнерами, в координации, поскольку нужно связывать разные государственные институты и одновременно давать им простор для работы - проявились его положительные черты", - подытожил Фесенко.

Владимир Зеленский 3 года в должности Президента Украины

Сегодня, 20 мая, прошло три года со дня инаугурации президента Владимира Зеленского. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский попал в нужное место в нужное время, а также вдохнул новую жизнь в мировую политику.

За эти 3 года Зеленскому пришлось преодолевать многие вызовы, а самый ужасный из них – война. Рядом с ним всегда любимая жена, поддерживающая, понимающая, однако во время войны жизнь обоих кардинально изменилась.

Владимир Зеленский возглавил рейтинг TIME100 – читатели глянца считают его самым влиятельным человеком 2022 года. В тройку лидеров также вошли премьер Британии Борис Джонсон и миллиардер Илон Маск.

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