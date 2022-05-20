Про це 24 каналу повідомив політолог Володимир Фесенко. Він зауважив, що дуже важливу роль відіграли якості Зеленського – його емоційність, щирість та метафоричність спілкування.

Читайте також Очікуємо на підпис Байдена, – Зеленський подякував Сенату за виділення 40 мільярдів для України

Вмілий комунікатор та професійна команда

На думку політолога, попередня професія Зеленського далася йому взнаки в найкращому сенсі. Фесенко наголосив, що наш президент – дуже вмілий комунікатор.

Крім того, політолог також підкреслив, що у Зеленського є дуже професійна група спічрайтерів. Він зауважив, що вони працюють надзвичайно ефективно – у стилі Зеленського. Водночас знаходять слова для кожної аудиторії.

Використали на користь України

Як зазначив Фесенко, в Офісі Президента вже в березні 2022 року відчули, що популярність Зеленського внаслідок ефективного українського спротиву у світі шалено зросла. Вони почали це використовувати на користь нашої країни.

Політолог наголосив, що таке рішення – було абсолютно правильним. На його думку, це збільшило популярність Зеленського, однак найголовніше, що це дало неймовірний результат для нашої країни.

Якби не було "чинника Зеленського" – його прямих звернень до парламентів, політиків, міжнародних організацій – можливо, ми б досі не отримали важку зброю. Водночас зараз нам таки починають її надсилати,

– заявив Фесенко.

За його словами, емоційність та щирість Зеленського, яку відчувають люди, є дуже важливою. До речі, як і вміння знаходити спільну мову, контакт з окремим міжнародними діячами.

Як Зеленський вплинув на лідерів ЄС

"Гляньте, що сталося з керівниками Євросоюзу – бачимо вже традиційно обережну політику лідерів Німеччини та Франції. Водночас вперше за останні 20 років спостерігаємо за тим, що деякі країни ЄС беруть на себе лідерство й активно виступають на боці України навіть тоді, коли їхня позиція не збігається з позицією Німеччини та Франції", – підкреслив Фесенко.

Зверніть увагу "Не думала, що можу розплакатися": Цілик емоційно відреагувала на виступ Зеленського в Каннах

Він наголосив, що раніше такого не було. Саме тому, на його думку, "чинник Зеленського" – його вміння знайти спільну мову, переконати, притягнути до себе – має дуже велике значення.

Проявився, як людина

Фесенко зазначив, що Зеленський дуже достойно проявив себе у важкий час війни. Зокрема, на його думку, він розкрився не як політик чи державний діяч, а насамперед – як людина, яка зрозуміла, що треба боротися разом зі своїм народом. Водночас робити на своїй посаді все, що необхідно.

"Саме в комунікації, зокрема з нашими міжнародними партнерами, у координації, оскільки треба зв'язувати різні державні інституції й водночас давати їм простір для роботи – проявилися його позитивні риси", – підсумував Фесенко.

Володимир Зеленський 3 роки на посаді Президента України

Сьогодні, 20 травня, минуло 3 роки з дня інавгурації президента Володимира Зеленського. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Зеленський потрапив у потрібне місце в потрібний час, а також вдихнув нове життя у світову політику.

За ці 3 роки Зеленському довелося долати багато викликів, а найжахливіший з них – війна. Поруч з ним завжди кохана дружина, яка підтримує, розуміє, однак у час війни життя обох кардинально змінилося.

Володимир Зеленський очолив рейтинг TIME100 – читачі глянцю вважають його найвпливовішою людиною 2022 року. До трійки лідерів також увійшли прем'єр Британії Борис Джонсон та мільярдер Ілон Маск.

Актуально – нічне звернення Зеленського за 9 травня: дивіться відео