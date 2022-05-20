На таку пам'ятну дату для глави держави та всього українського народу звернув увагу радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Свої думки з цього приводу він оприлюднив у соцмережі.

До теми Життя до та під час війни: як Володимир та Олена Зеленські змінилися за 3 роки

Людина, яка потрапила в потрібне місце в потрібний час. Людина, яка вдихнула нове життя у світову політику. Людина, яка зробила Україну символом стійкості та свободи. Людина, яка покладе край російській варварській цивілізації,

– пише Подоляк.

Під дописом користувачі розділяють таку думку і пишуть свої побажання для президента Зеленського.