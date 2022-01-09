Возможно найти политическое решение, – Столтенберг о ситуации вокруг Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск военного конфликта между Альянсом и Россией до сих пор есть.

Соответствующее заявление генсек НАТО сделал во время интервью. Это случилось накануне запланированных переговоров между США, Европой и Россией по "гарантиям безопасности" Кремля.

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В НАТО допустили политическое решение ситуации вокруг Украины

Возможно найти политическое решение, учитывать беспокойство России. Однако сохраняется риск конфликта,

– заявил Столтенберг.

Также политик заверил, что в случае продолжения агрессии России против Украины, возможны "сдерживающие меры НАТО".

Однако генсек НАТО добавил, что Альянс "будет надеяться на лучшее и усердно работать в этом направлении, но также будет готовиться к худшему".