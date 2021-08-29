Возможно, нам удастся заключить соглашение, – Эрдоган об условии сотрудничества с "Талибаном"

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что готов сотрудничать с "Талибаном". Такое решение он может принять, если боевики согласятся на так называемую ливийскую модель.

По словам Эрдогана, в Турции внимательно следят за событиями в Афганистане. Он сказал, что турецкие разведчики уже вели переговоры с представителями "Талибана".

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"Возможно, нам удастся заключить соглашение подобное "ливийскому". Достаточно найти достойного партнера для переговоров. Если такой собеседник найдется, почему бы не подписать такое соглашение?"– сказал турецкий президент.

Что такое "ливийская" модель

Боевики 15 августа вошли в Кабул. Тогда Эрдоган заявил, что готов сотрудничать с "Талибаном". Он аргументировал это тем, что хочет способствовать миру в Афганистане. Кроме того, он обсудил ситуацию с президентом России Владимиром Путиным. Они договорились координировать новое правительство Афганистана.

Турция и Правительство национального согласия Ливии 27 ноября 2019 года подписали документ о безопасности и сотрудничестве в военной сфере. Меморандум регулирует все направления военно-политического и военно-технического сотрудничества между Турцией и Ливией.

В документе говорится, что Турция будет помогать Ливии создавать силы быстрого реагирования в составе воинских частей, разведке или в морском патрулировании.

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