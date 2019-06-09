Возможно ли объединение "Украинской стратегии" и "Голоса": мнение политтехнолога

"Украинская стратегия" Владимира Гройсмана имеет невысокие стартовые позиции и мало времени для агитации в условиях жесткой конкуренции за голоса условно национально-демократического лагеря. Гройсман отнюдь не является новым лицом, а в обществе сегодня наблюдается запрос именно на политиков новой волны, которые никогда не были во власти. И это минимизирует его шансы на договоренность с "Голосом".

Об этом в комментарии 24 каналу отметил политтехнолог, исполнительный директор коммуникационной группы XPR Валентин Войткив.

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Это одна из причин, почему объединение "Украинской стратегии" с партией "Голос" не состоится: для Вакарчука подобный шаг означал бы потерю избирателей. Он пытается выделиться среди всех благодаря тому, что не берет в список депутатов и действующих политиков. В нынешних условиях это правильный шаг, который значительно повышает шансы "Голоса" на преодоление избирательного барьера,

– пояснил политтехнолог.

Шансы партии "Украинская стратегия" Гройсмана на попадание в следующий парламент Войткив считает откровенно небольшими. Последний опрос группы "Рейтинг" свидетельствует, что Гройсману нужно будет приложить сверхусилия, чтобы попасть в парламент – рейтинг его партии находится на грани погрешности.

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По его мнению, еще более неприятно для Гройсмана – уровень поддержки составляет ниже 20%, в то же время одобряют деятельность Гройсмана преимущественно жители западных регионов, где сосредоточена поддержка Порошенко, Вакарчука, Гриценко, Садового и других политиков.

Что известно про партию "Украинская стратегия" Лидером партии является премьер-министр Владимир Гройсман. Он решил идти на выборы в Раду самостоятельно и отверг любые варианты объединения, в частности – с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко. По данным источников в СМИ, лозунгом кампании этой политсилы должна стать фраза "Украина – это не просто место на карте..." с разными вариантами продолжения. Кампанию партии будут вести украинские политтехнологи.