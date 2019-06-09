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      Чи можливе об'єднання "Української стратегії" та "Голосу": думка політтехнолога

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      Чи порозуміються Гройсман і Вакарчук?
      Чи порозуміються Гройсман і Вакарчук? / 24 канал

      "Українська стратегія" Володимира Гройсмана має невисокі стартові позиції та обмаль часу для агітації в умовах жорсткої конкуренції за голоси умовно національно-демократичного табору. Гройсман аж ніяк не є новим обличчям, а в суспільстві сьогодні спостерігається запит саме на політиків нової хвилі, які ніколи не були у владі. І це мінімізує його шанси на домовленість з "Голосом".

      Про це у коментарі 24 каналу зазначив політтехнолог, виконавчий директор комунікаційної групи XPR Валентин Войтків.

      Читайте також: Чому партію Гройсмана українці не любитимуть: думка політичного експерта

      Це одна з причин, чому об’єднання "Української стратегії" з партією "Голос" не відбудеться: для Вакарчука подібний крок означав би втрату виборців. Він намагається виділитися серед усіх завдяки тому, що не бере у список депутатів і чинних політиків. В нинішніх умовах це правильний крок, який значно підвищує шанси "Голосу" на подолання виборчого бар’єру,
      – пояснив політтехнолог.

      Шанси партії "Українська стратегія" Гройсмана на потрапляння до наступного парламенту Войтків вважає відверто невеликими. Останнє опитування групи "Рейтинг" свідчить, що Гройсману потрібно буде докласти надзусиль, щоб потрапити в парламент – рейтинг його партії перебуває на межі похибки.

      Читайте також: Які шанси в партії Гройсмана потрапити в парламент, – думка політолога

      На його думку, ще більш неприємно для Гройсмана – рівень підтримки складає нижче за 20%, водночас схвалюють діяльність Гройсмана переважно жителі західних регіонів, де зосереджено підтримку Порошенка, Вакарчука, Гриценка, Садового та інших політиків.

      Що відомо про партію "Українська стратегія" Лідером партії є прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він вирішив іти на вибори в Раду самостійно та відкинув будь-які варіанти об'єднання, зокрема – з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка. За даними джерел у ЗМІ, гаслом кампанії цієї політсили має стати фраза "Україна – це не просто місце на карті…" з різними варіантами продовження. Кампанію партії вестимуть українські політтехнологи.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Партія Голос Святослав Вакарчук Парламентські вибори 2019 Партія Українська стратегія Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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