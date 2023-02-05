Украина готова, – Резников о вероятном новом наступлении России в ближайшие месяцы

Остается высокая вероятность того, что Россия начнет возможное новое вторжение уже в феврале. Однако Вооруженные Силы Украины готовы к такому сценарию.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции, информирует 24 Канал. По его словам, Силы обороны ожидают возможное новое наступление до 24 февраля.

Важно Есть ли угроза для Харькова: что Резников говорит о вероятном новом наступлении России

Вероятное новое наступление России на Украину

Резников подчеркнул, что сейчас очень важно слушать Генеральный штаб и его официальную позицию, и не вестись на фейковую информацию.

Когда будет понятно, что захватчики сформировали ударные группировки, где, в каком месте, наш Генеральный штаб это прекрасно знает,

– отметил министр.

Также Резников не исключает усиления давления со стороны оккупантов и возможных наступлений в феврале.

"Мы ожидаем возможных наступлений со стороны россиян, потому что февраль, они любят символизм – 24 февраля будет год, как началось это нашествие, открытая стадия украинско-российской войны, которая началась в 2014 году. Поэтому ожидаем этого давления", – сказал министр.

По его словам, ВСУ готовы к такому сценарию, а Ставка Верховного главнокомандующего постоянно держит все на контроле.

Возможно ли наступление на Киев

Резников добавил, что Минобороны не зафиксировало на территории Беларуси сложившихся ударных группировок для наступления на Киев – там нет концентрации войск. По состоянию на сегодняшний день на полигонах республики находится не более 12 тысяч российских захватчиков.

У Залужного отреагировали на возможное повторное наступление России

Специальный советник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс считает, что повторное наступление все же возможно. По его словам, страна-агрессорка планирует весеннее наступление. Однако Россия, по его мнению, упустила возможность добиться каких-либо существенных успехов в наступлении.

"Россия потеряла способность поддерживать любое широкомасштабное наступление из-за доказанной способности Украины обороняться, даже против сил, значительно их превосходящих в количестве", – сказал Райс.