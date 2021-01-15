Алексей Навальный заявил, что 17 января возвращается из Германии в России. Впрочем Федеральная служба исполнения наказаний планирует задержать его сразу после прилета. Следствием этого может стать ужесточение санкций против Кремля со стороны Евросоюза и США. Поэтому впервые в истории России санкции могут ввести из-за преследования оппозиции.

В случае, если так произойдет, санкции в конечном итоге приобретут четкую цель. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Он отметил, что не может вспомнить именно таких санкций. Частично можно засчитать разве что акт Магнитского. И отдельные санкции за убийство Бориса Немцова. В санкционный список тогда попали чеченские чиновники.

Что такое "список Магнитского"? • Это — перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского. Также туда попали ответственные за грубые нарушения прав человека в России. Список сформировали в США в 2010 году. • Сергей Магнитский был работником аудиторской фирмы Firestone Duncan, которая и выявила беспрецедентное хищение бюджетных средств в России в 2007 году. Было похищено 5,4 миллиарда рублей.

По его словам, всегда санкции против России касались других тем. Если речь идет об американских санкциях, то введены в отношении нарушения национальной безопасности США. "А вот за преследование оппозиционеров именно таких прямых санкций, как в случае с Навальным, не было", – отметил Марк Фейгин.

Он подчеркнул, что Навальный все равно собирается вернуться. Но у Кремля может возникнуть несколько вариантов развития событий.

Например, проще всего Кремлю было бы не впускать оппозиционера в Россию. Его могли бы лишить гражданства или не пустить на самолет.

Ходят слухи, будто Меркель разговаривала с Путиным насчет Навального. То есть, собираются ли российского оппозиционера убивать, или нет. Пока это слухи, не подтвержденные ничем. Но многие уже говорят, будто Путин гарантировал, что все будет по закону.

– рассказал русский адвокат.

И добавил, что:

одна из вех Кремля настаивает, чтобы посадить Навального, дать ему реальный срок;

другая – очень осторожная, ведь понимает, что следствием этого будет усиление санкций.

Фейгин: все делается для того, чтобы убедить Навального не возвращаться в Россию

По мнению Марка Фейгина, Кремль делает все, чтобы убедить Навального не возвращаться в Россию. Возбуждение новых дел, попытка смены срока с условного на реальный – это все сигналы, которые Кремль посылает оппозиционеру.

Он заметил, что есть и другие сигналы. Например, 15 января задержали и, возможно, привлекут к уголовной ответственности одного из сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией". Говорится о Павла Зеленского.

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Правозащитник считает, что таким образом передают Навальному, чтобы он не думал возвращаться, потому что иначе его посадят.

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