Возможное задержание Навального: российский адвокат назвал последствия для Кремля
Алексей Навальный заявил, что 17 января возвращается из Германии в России. Впрочем Федеральная служба исполнения наказаний планирует задержать его сразу после прилета. Следствием этого может стать ужесточение санкций против Кремля со стороны Евросоюза и США. Поэтому впервые в истории России санкции могут ввести из-за преследования оппозиции.
В случае, если так произойдет, санкции в конечном итоге приобретут четкую цель. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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Он отметил, что не может вспомнить именно таких санкций. Частично можно засчитать разве что акт Магнитского. И отдельные санкции за убийство Бориса Немцова. В санкционный список тогда попали чеченские чиновники.
Что такое "список Магнитского"?
• Это — перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского. Также туда попали ответственные за грубые нарушения прав человека в России. Список сформировали в США в 2010 году.
• Сергей Магнитский был работником аудиторской фирмы Firestone Duncan, которая и выявила беспрецедентное хищение бюджетных средств в России в 2007 году. Было похищено 5,4 миллиарда рублей.
По его словам, всегда санкции против России касались других тем. Если речь идет об американских санкциях, то введены в отношении нарушения национальной безопасности США. "А вот за преследование оппозиционеров именно таких прямых санкций, как в случае с Навальным, не было", – отметил Марк Фейгин.
Он подчеркнул, что Навальный все равно собирается вернуться. Но у Кремля может возникнуть несколько вариантов развития событий.
Например, проще всего Кремлю было бы не впускать оппозиционера в Россию. Его могли бы лишить гражданства или не пустить на самолет.
Ходят слухи, будто Меркель разговаривала с Путиным насчет Навального. То есть, собираются ли российского оппозиционера убивать, или нет. Пока это слухи, не подтвержденные ничем. Но многие уже говорят, будто Путин гарантировал, что все будет по закону.
– рассказал русский адвокат.
И добавил, что:
- одна из вех Кремля настаивает, чтобы посадить Навального, дать ему реальный срок;
- другая – очень осторожная, ведь понимает, что следствием этого будет усиление санкций.
Фейгин: все делается для того, чтобы убедить Навального не возвращаться в Россию
По мнению Марка Фейгина, Кремль делает все, чтобы убедить Навального не возвращаться в Россию. Возбуждение новых дел, попытка смены срока с условного на реальный – это все сигналы, которые Кремль посылает оппозиционеру.
Он заметил, что есть и другие сигналы. Например, 15 января задержали и, возможно, привлекут к уголовной ответственности одного из сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией". Говорится о Павла Зеленского.
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Правозащитник считает, что таким образом передают Навальному, чтобы он не думал возвращаться, потому что иначе его посадят.
Из-за чего Навального могут задержать
- Федеральная служба исполнения наказаний России обратилась в суд с просьбой оппозиционеру Алексею Навальному заменить условный срок на реальный. Речь идет о деле "Ив Роше". Правда, условный срок по этому делу истек 30 декабря 2020 года.
- В начале 2014 года Навального обвинили в мошенничестве в отношении компании "Ив Роше". Позже компания заявила, что никаких убытков общественник ей не нанес. Впрочем оппозиционера таки приговорили к 3,5 условно и 5 годам испытательного срока.
- В 2017 году ЕСПЧ постановил, что приговор был произвольным и необоснованным. Позже суд постановил, что обвинения Кремля против Навального политически мотивированы.
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