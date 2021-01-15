Олексій Навальний заявив, що 17 січня повертається з Німеччини в Росії. Втім Федеральна служба виконання покарань планує затримати його одразу після прильоту. Наслідком цього може стати посилення санкцій проти Кремля з боку Євросоюзу та США. Відтак вперше в історії Росії санкції можуть ввести через переслідування опозиції.

У випадку, якщо так станеться, санкції зрештою набудуть чіткої мети. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Він зауважив, що не може пригадати саме таких санкцій. Частково можна зарахувати хіба що акт Магнітського. І окремі санкції за вбивство Бориса Нємцова. До санкційного списку тоді потрапили чеченські чиновники.

Що таке "список Магнітського"? • Це — перелік осіб, відповідальних за утримання під вартою, жорстоке поводження та смерть аудитора Сергія Магнітського. Також туди потрапили відповідальні за грубі порушення прав людини в Росії. Список сформували у США у 2010 році. • Сергій Магнітський був працівником аудиторської фірми Firestone Duncan, яка й виявила безпрецедентне розкрадання бюджетних коштів у Росії у 2007 році. Було викрадено 5,4 мільярда рублів.

За його словами, завжди санкції проти Росії стосувалися інших тем. Якщо мовиться про американські санкції, то введені щодо порушення національної безпеки США. "А от за переслідування опозиціонерів саме таких прямих санкцій, як у випадку з Навальним, не було", – відзначив Марк Фейгін.

Він наголосив, що Навальний все одно збирається повернутися. Але в Кремля може виникнути кілька варіантів розвитку подій.

Наприклад, найпростіше Кремлю було б не впускати опозиціонера в Росію. Його могли б позбавити громадянства чи не впустити на літак.

Ходять чутки, ніби Меркель розмовляла з Путіним щодо Навального. Тобто, чи збираються російського опозиціонера вбивати, чи ні. Поки що це чутки, не підтверджені нічим. Але багато хто вже каже, ніби Путін гарантував, що все буде за законом.

– розповів російський адвокат.

І додав, що:

одна з веж Кремль наполягає, щоб посадити Навального, дати йому реальний термін;

інша – дуже обережна, адже розуміє, що наслідком цього буде посилення санкцій.

Фейгін: все робиться для того, аби переконати Навального не повертатися в Росію

На думку Марка Фейгіна, Кремль робить все, щоб переконати Навального не повертатися в Росію. Порушення нових справ, спроба зміни терміну з умовного на реальний – це все сигнали, які Кремль надсилає опозиціонеру.

Він зауважив, що є й інші сигнали. Наприклад, 15 січня затримали і, можливо, притягнуть до кримінальної відповідальності одного зі співробітників "Фонду боротьби з корупцією". Мовиться про Павла Зеленського.

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Правозахисник підсумував, що таким чином Навальному передають, аби він не думав повертатися, бо інакше – його посадять.

Через що Навального можуть затримати