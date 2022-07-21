Возможность для Украины нанести удар: россия возьмет еще одну "оперативную паузу", – разведка

российские оккупанты вскоре могут объявить "оперативную паузу", ведь их силы иссякают. Это возможность для Украины нанести ответный удар.

Силы россии вот-вот иссякнут

По данным главы разведки Великобритании, российские военные, вероятно, начнут "оперативную паузу" в ближайшие несколько недель. Ричард Мур сказал, что это даст Украине ключевую возможность нанести ответный удар.

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Я думаю, что их силы вот-вот иссякнут. Наша оценка заключается в том, что россиянам будет все труднее поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель. Им придется сделать определенную паузу, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар,

– сказал он.

К слову, последние несколько недель военные эксперты заявляли, что потери с обеих сторон становятся неприемлемыми и могут привести к "затягиванию войны".

В частности, в Институте войны отмечали, что не имея новых достижений, российская армия затягивает войну в Украине, и таким образом, оккупанты надеются получить возможность восстанавливать и пополнять силы. Состояние российской армии плачевное, поэтому такое затягивание войны выгодно противнику.

Предыдущая псевдооперативная пауза в боевых действиях: коротко

В начале июля враждебное Минобороны официально заявило, что берет паузу в боевых действиях в войне против Украины. Такое решение аргументировали необходимостью осуществить "пополнение боевых возможностей" подразделений российской армии.

10 июля президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам сообщил, что заявления оккупантов об "оперативной паузе" – сплошная ложь. Наоборот, враг нарастил интенсивность нанесения ударов.

Военные аналитики также отмечали то, что действия россии на фронте, отнюдь не были похожи на "оперативную паузу".

Вероятно, оккупанты боятся военной помощи, которую получает ВСУ от западных стран. Поэтому говорят об "оперативной паузе", оправдывая таким образом свою неспособность идти в наступление.

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