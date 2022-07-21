Возможность для Украины нанести удар: россия возьмет еще одну "оперативную паузу", – разведка
Источник:Sky News
российские оккупанты вскоре могут объявить "оперативную паузу", ведь их силы иссякают. Это возможность для Украины нанести ответный удар.
Силы россии вот-вот иссякнут
По данным главы разведки Великобритании, российские военные, вероятно, начнут "оперативную паузу" в ближайшие несколько недель. Ричард Мур сказал, что это даст Украине ключевую возможность нанести ответный удар.
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Я думаю, что их силы вот-вот иссякнут. Наша оценка заключается в том, что россиянам будет все труднее поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель. Им придется сделать определенную паузу, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар,
– сказал он.
К слову, последние несколько недель военные эксперты заявляли, что потери с обеих сторон становятся неприемлемыми и могут привести к "затягиванию войны".
В частности, в Институте войны отмечали, что не имея новых достижений, российская армия затягивает войну в Украине, и таким образом, оккупанты надеются получить возможность восстанавливать и пополнять силы. Состояние российской армии плачевное, поэтому такое затягивание войны выгодно противнику.
Предыдущая псевдооперативная пауза в боевых действиях: коротко
- В начале июля враждебное Минобороны официально заявило, что берет паузу в боевых действиях в войне против Украины. Такое решение аргументировали необходимостью осуществить "пополнение боевых возможностей" подразделений российской армии.
- 10 июля президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам сообщил, что заявления оккупантов об "оперативной паузе" – сплошная ложь. Наоборот, враг нарастил интенсивность нанесения ударов.
- Военные аналитики также отмечали то, что действия россии на фронте, отнюдь не были похожи на "оперативную паузу".
- Вероятно, оккупанты боятся военной помощи, которую получает ВСУ от западных стран. Поэтому говорят об "оперативной паузе", оправдывая таким образом свою неспособность идти в наступление.
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