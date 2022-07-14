путин перестал доверять окружению, отвечающему за ядерное оружие, – Давидюк

В кремле неоднократно угрожали использованием ядерного оружия. Однако путин стал настороженно относиться к ответственным за него.

Об этом рассказал политолог Николай Давидюк. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью 24 каналу. И подчеркнул, что настороженность Запада вполне понятна.

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Однако, по его словам, наш враг "агрессивен, но достаточно тупой". Впрочем, мир пока не понимает, как разоружить россию – этого неадекватного террориста.

Но и в кремле в это время происходит целая драма по этому поводу.

путин перестал доверять окружению, отвечающему за ядерное оружие. Он понимает, что элитам не нравится эта война, которую тот проиграет,

– подчеркнул политолог.

Это недоверие свидетельствует и анализ убитых олигархов, которые были причастны к ядерному оружию и имели свою функцию. Некоторые из них были носителями "чемоданов".

В Московской области недавно нашли тяжело раненым полковника ФСБ в отставке Вадима Зимина. Он известен тем, что носил "ядерный чемодан" президентов России.

Вместе с тем, специалист считает, что у стран Запада остался страх перед россией еще со времен Холодной войны. Однако украинские военные ничего не боятся, отметил Давидюк.

оккупанты снова пугают ядерной ракетой

В россии снова взялись за угрозы. Глава роскосмоса дмитрий рогозин заявил, что россия готовится к серийному производству ядерной ракеты "Сармат".

В конце июня президент России владимир путин заявил, что первая ракета "Сармат" станет на боевое дежурство до конца 2022 года. Для этого ракета должна пройти все испытания и быть принята на вооружение. Однако "Сармат" только в апреле прошел первый испытательный пуск, поэтому сомнительно, что ее возьмут на вооружение так быстро.

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