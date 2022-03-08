Возможность полномасштабного участия Беларуси в войне до сих пор сохраняется, – Генштаб

Данные Генштаба ВСУ свидетельствуют, что руководство Беларуси не исключает возможность полномасштабного участия в войне против Украины. Но сами белорусские военные не хотят сражаться на стороне России.

О вероятной готовности Беларуси присоединиться к России свидетельствует в частности перегруппировка сухопутных войск и Сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси на границах с Украиной.

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По данным Генштаба, белорусские войска перегруппировались так:

в районе Бреста сейчас находится по одной батальйонно-тактической группе (БТГр) из состава 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) и 103-й отдельной воздушно-десантной бригады (ОПДБр);

в районе Александровки (возле КПП в районе поселка Вильча Киевской области) – 2 БТГр 38-й ОДШБр;

в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 БТГр 103-й ОПДБр.

Эти подразделения белорусской армии переведены в состояние боевой готовности. При этом морально-психологическое состояние самих военных является крайне низким.

В Генштабе отмечают, что большинство военнослужащих не хочет воевать на стороне российских захватчиков. Хотя косвенно Беларусь уже участвует в войне против Украины, ведь именно с ее территории оккупанты наносят авиаудары по нашим городам и селам.

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