Возможность повторного наступления России на Киев будет зависеть от боев на Востоке,– Минобороны

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что россияне снова захотят захватить столицу. Зато в Минобороны считают, что это будет зависеть от ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Спикер Минобороны Александр Мотузяник заявил, что ситуация в Киеве будет зависеть от боевых действий на Востоке Украины.

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Об этом он рассказал во время брифинга 11 апреля.

Вопрос возможного возобновления наступления противника на столицу будет зависеть от тех боевых действий, которые будут продолжаться в Донецкой и Луганской областях,

– сказал он.

Почему же некоторые подразделения России остались на северных границах

Мотузяник рассказал, что сейчас на территории Гомельской области Беларуси, а также Брянской и Курской областей России стоят отдельные подразделения врага. В Минобороны склонны считать, что таким образом Россия отвлекает внимание сил обороны от своей основной цели.

Очевидно, это такая тактическая игра России, чтобы держать подразделения украинской армии здесь и не допустить их переброску в более тяжелые операционные зоны, в том числе на Восток и на Юг Украины,

– заявил Мотузяник.

Враг заканчивает подготовку к наступлению на Донбассе

Тем временем страна-агрессор почти закончила подготовку к наступательной операции на Востоке Украины. Враг уже завершает восстановление своих подразделений и почти полностью перебросил силы на территории Донецкой и Луганской областей.

Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях уже в ближайшее время. В то же время украинская армия к этому готова. Мы не можем предсказать, когда это произойдет. Есть сообщения западных источников. В то же время противник уже почти завершил подготовку к наступательной операции,

– сообщил представитель ведомства.

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