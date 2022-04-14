"Возможности есть": Арестович заявил, что Украина нанесет удар по Москве в случае атаки на Киев

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на угрозы Минобороны России уничтожить украинские органы управления. В случае атаки на Киев Украина нанесет удар по Москве.

Об этом Алексей Арестович заявил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, передает 24 канал.

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Накануне представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что РФ уничтожит украинские центры принятия решений в Киеве в случае "продолжения попыток диверсий".

Арестович на это сказал, что украинская столица имеет "прекрасные" возможности для ответа на атаку.

Мы всегда к этому готовы. Пусть летит, посмотрим. Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашим органам управления у нас найдется своя резьба. Возможности по России у нас прекрасные. Хотите эскалацию? Давайте!,

– заявил он.

К слову, ранее советник главы ОП говорил, что США готовы предоставить Украине военное вооружение на 750 миллионов долларов. Также 12 апреля Евросоюз принял оказание помощи Украине на 1,5 миллиарда долларов.

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