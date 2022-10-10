Если мы сядем за стол переговоров, Россия уничтожит нас уже через год, – Подоляк

Россия нанесла массированную ракетную атаку по украинским городам. В то же время Владимир Путин еще тешит себя надеждой о возможности переговоров с Украиной.

Однако сегодня нет никаких оснований для того, чтобы о чем-то договариваться с Россией. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"Нас уничтожат за год – полтора"

По его словам, Российская Федерация хочет ультимативно забрать определенные территории Украины и "продолжать давить на Украину для того, чтобы наше государство не было как таковое".

Если сегодня мы сядем за стол переговоров и зафиксируем по сути российскую переговорную позицию, это означает, что они будут вкладывать гораздо больше ресурсов в войну и нас уничтожат за год – полтора. Это уже очевидно,

– подчеркнул Подоляк.

"Они будут думать, что военных преступников никто не достанет"

Советник главы ОП отметил, что если Украина вернется к переговорному процессу, то Россия будет считать, что она выиграла войну и имеет право убивать гражданских и атаковать гражданские инфраструктурные объекты.

Они сегодня в прямом эфире бьют по гражданским городам, убивают гражданских, независимо от того, где они находятся – во Львове, Киеве, Житомире, Днепре или Николаеве. Если они не понесут за это никакого наказания, то будут думать, что никто никогда военных преступников не достанет,

– сказал Подоляк.

Как может действовать Россия после переговоров

Он добавил, что в таком случае Россия и дальше будет вкладывать максимальное количество ресурсов в милитаризацию.

Сегодня Путин, выступая перед губернаторами, сказал, что нужно сделать так, чтобы российская армия была гораздо лучше. То есть они проведут работу над ошибками, накопят еще больше высокоточного оружия, возьмут еще беспилотников у Ирана и пойдут дальше на Украину,

– подчеркнул советник главы ОП.

Михаил Подоляк рассказал о последствиях масштабной атаки для России: смотрите видео

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