Об этом для 24 канала рассказал бывший работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что у мира есть некая усталость от войны, но для нас война – это вопрос выживания.

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"Страны Запада помогают, вкладывают большие ресурсы и средства. Я понимаю, что вопрос переговоров важен для многих стран. они могли бы вздохнуть с облегчением. Понятно, что средства, которые дают Украине, отрезают лично от себя. Это налоги их граждан", – сказал Ступак.

Несмотря на это, эксперт считает, что Украину не толкают к переговорам.

Путин не знал, как реагировать

Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры, но не с Владимиром Путиным. По словам Ступака, главу Кремля это очень удивило и он не знал, как реагировать. Окружение Путина тоже наблюдает за этим.

Это был призыв Зеленского к окружению Путина, которое может устранить диктатора. К олигархам и генералитету. Путин почитает подозревать всех в нелояльности и разведывает ситуацию с помощью своих спецслужб. Там если не истерика, то мания подозрительности,

– сказал Ступак.

Позиция Зеленского

В СМИ есть информация, что Белый дом кулуарно просил Зеленского забрать категоричность переговоров. Ступак считает, что подобная история могла быть.

"Зеленский все правильно делает и правильно защищает Украину. Я оправдываю агрессивную позицию. Это заставляет американцев и европейцев интенсивнее помогать. Без такой позиции мы не получили бы ничего", – отметил эксперт.

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