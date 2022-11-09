Про це для 24 каналу розповів колишній працівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зазначив, що у світу є певна втома від війни, але для нас війна – це питання виживання.

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"Країни Заходу допомагають, вкладають великі ресурси й кошти. Я розумію, що питання перемовин важливе для багатьох країн. вони могли б зітхнути з полегшенням. Зрозуміло, що кошти, які дають Україні, відрізають особисто від себе. Це податки їхніх громадян", – сказав Ступак.

Попри це експерт вважає, що Україну не штовхають до перемовин.

Путін не знав, як реагувати

Володимир Зеленський заявив, що готовий вести перемовини, але не з Владіміром Путіним. За словами Ступака, главу Кремля це надзвичайно сильно здивувало і він не знав, як реагувати. Оточення Путіна теж спостерігає за цим.

Це був заклик Зеленського до оточення Путіна, яке може усунути диктатора. До олігархів й генералітету. Путін почитає підозрювати всіх у нелояльності й розвідує ситуацію за допомогою своїх спецслужб. Там якщо не істерика, то манія підозрілості, – сказав Ступак.

Позиція Зеленського

У ЗМІ є інформація, що Білий дім кулуарно просив Зеленського забрати категоричність щодо перемовин. Ступак вважає, що така історія могла бути.

"Зеленський все правильно робить і правильно захищає Україну. Я виправдовую агресивну позицію. Це змушує американців та європейців інтенсивніше допомагати. Без такої позиції ми б не отримали нічого", – зазначив експерт.

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