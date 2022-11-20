Возможные провокации на границе: в Генштабе заявили об угрозах из Беларуси

После того как ВСУ выбили врага с Севера Украины, опасность повторного наступления с территории Беларуси никуда не исчезла.

Об этом постоянно подчеркивают в нашем Генштабе. По их данным, сейчас возможны провокации и диверсии на границе.

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В частности, в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения.

Не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории России и Беларуси,

– говорится в сообщении Генштаба.

Вместе с тем на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не зафиксировали.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко втянул свое государство в войну против Украины, превратив Беларусь на плацдарм для вооруженных сил России. С первого дня войны с территории РБ на украинские города и деревни летят ракеты.

В то же время среди белорусского общества возникло Партизанское и волонтерское движение, работает любительская разведка профессионального уровня, а белорусские военные не хотят умирать за амбиции кремлевского диктатора в Украине.

На днях глава минобороны режима Лукашенко Виктор Хренин заявил, что якобы Беларусь не намерена "ввязываться в какие-то конфликты". Особенно цинично это звучит на фоне сообщений о возможной подготовке Беларуси к наступлению на Украину.

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14 февраля состоялся разговор Алексея Резникова с Виктором Хрениным на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения. Последний убеждал украинского министра о том, что для нашей страны со стороны Беларуси нет никаких угроз и даже дал "слово офицера". Но через 10 дней это слово было нарушено – российские войска начали наступление на Киев с белорусской территории.