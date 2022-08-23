Возможны российские отвратительные провокации, – Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Независимости

23 августа 2022 , 21:13
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24 августа наше государство будет праздновать независимость. русские оккупанты могут попытаться испортить праздник своими ракетами и другими преступлениями.

Иностранные разведки сообщали, что российские оккупанты могут нанести масштабный ракетный удар на День Независимости Украины. Об угрозе граждан предупредил и президент Владимир Зеленский.

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россияне могут готовить отвратительные провокации

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський