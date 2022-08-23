Возможны российские отвратительные провокации, – Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Независимости
23 августа 2022 , 21:13Читати новину українською
24 августа наше государство будет праздновать независимость. русские оккупанты могут попытаться испортить праздник своими ракетами и другими преступлениями.
Иностранные разведки сообщали, что российские оккупанты могут нанести масштабный ракетный удар на День Независимости Украины. Об угрозе граждан предупредил и президент Владимир Зеленский.
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россияне могут готовить отвратительные провокации