Возможны ли силовые сценарии до второго тура выборов?

То, что произошло в эфире "1+1" между Порошенко и Зеленским, напрягает. Агрессия захлестывает. И выплеск агрессии со стороны сторонников Порошенко или его самого – серьезная опасность.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Важно, чтобы в последние дни перед выборами не произошло чего-то плохого. Но при невысоком уровне поддержки Порошенко большая часть силовиков не будет рисковать своей репутацией и карьерой. Это же касается административных и местных элит. Они все затаились. Их тоже напугала эта ситуация. Приносить себя в жертву никто не будет,

– считает Владимир Фесенко.

Политолог замечает: силовики, исполнительная власть видят, что ситуация неопределенная. Общественные настроения против силового сценария.

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"Международное сообщество, в частности Меркель и Макрон, напомнят, и Порошенко также, что не надо делать глупостей. Лучше достойно проиграть и сохранить для себя возможность взять относительный реванш на парламентских выборах, сохранить нормальные отношения с западными партнерами. А побить горшки – это создать проблемы в стране и себе самому", – убежден Фесенко.

Что произошло в прямом эфире телеканала "1+1"?

Кандидат в президенты Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко поспорили в прямом эфире одного из телеканалов из-за предстоящих дебатов. После словесной перепалки шоумен бросил трубку. Порошенко и Зеленский поговорили – однако только по телефону. Действующий гарант пришел в студию "1+1" и пригласил присоединиться шоумена, однако тот вместо этого вышел на телефонную связь. Порошенко отметил, что приехал в студию, чтобы пригласить Зеленского на дебаты.



Однако от предложения видеосвязи шоумен тоже отказался. При этом Зеленский добавил, что сейчас находится в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отметим, тогда оба кандидата поедут в Елисейский дворец, однако разговоры состоятся не одновременно. Зеленский в очередной раз напомнил, что "с радостью" ждет Порошенко на дебатах именно 19 апреля на НСК "Олимпийский".



Генеральный директор группы "1+1 media" Александр Ткаченко, которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, заявил, что телеканал собирается подать в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.

Как Зеленский и Порошенко поспорили в эфире: смотрите видео