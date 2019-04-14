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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Возможны ли силовые сценарии до второго тура выборов?

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      Через напряжения возможны силовые сценарии?
      Через напряжения возможны силовые сценарии? / Фото из открытых источников

      То, что произошло в эфире "1+1" между Порошенко и Зеленским, напрягает. Агрессия захлестывает. И выплеск агрессии со стороны сторонников Порошенко или его самого – серьезная опасность.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      Важно, чтобы в последние дни перед выборами не произошло чего-то плохого. Но при невысоком уровне поддержки Порошенко большая часть силовиков не будет рисковать своей репутацией и карьерой. Это же касается административных и местных элит. Они все затаились. Их тоже напугала эта ситуация. Приносить себя в жертву никто не будет,
      – считает Владимир Фесенко.

      Политолог замечает: силовики, исполнительная власть видят, что ситуация неопределенная. Общественные настроения против силового сценария.

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      "Международное сообщество, в частности Меркель и Макрон, напомнят, и Порошенко также, что не надо делать глупостей. Лучше достойно проиграть и сохранить для себя возможность взять относительный реванш на парламентских выборах, сохранить нормальные отношения с западными партнерами. А побить горшки – это создать проблемы в стране и себе самому", – убежден Фесенко.

      Что произошло в прямом эфире телеканала "1+1"?
      Кандидат в президенты Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко поспорили в прямом эфире одного из телеканалов из-за предстоящих дебатов. После словесной перепалки шоумен бросил трубку. Порошенко и Зеленский поговорили – однако только по телефону. Действующий гарант пришел в студию "1+1" и пригласил присоединиться шоумена, однако тот вместо этого вышел на телефонную связь. Порошенко отметил, что приехал в студию, чтобы пригласить Зеленского на дебаты.

      Однако от предложения видеосвязи шоумен тоже отказался. При этом Зеленский добавил, что сейчас находится в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отметим, тогда оба кандидата поедут в Елисейский дворец, однако разговоры состоятся не одновременно. Зеленский в очередной раз напомнил, что "с радостью" ждет Порошенко на дебатах именно 19 апреля на НСК "Олимпийский".

      Генеральный директор группы "1+1 media" Александр Ткаченко, которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, заявил, что телеканал собирается подать в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.

      Как Зеленский и Порошенко поспорили в эфире: смотрите видео

       

      президентські вибори

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Эммануэль Макрон Дебаты Зеленского с Порошенком Порошенко и Зеленский Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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