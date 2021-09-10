Возможные злоупотребления в Госкосмосе: Верховная Рада создала ВСК
10 сентября 2021 , 15:16Читати новину українською
Источник:Верховная Рада
Украинский парламент создал временную следственную комиссию, которая будет расследовать возможные злоупотребления в действиях Госкосмоса. Соответствующее решение приняли на пленарном заседании 10 сентября.
Речь идет о возможных противоправных действиях должностных лиц Государственного космического агентства Украины и других предприятий космической отрасли. Вероятно такие злоупотребления могли произойти при реализации проектов "Лыбидь"и" Циклон-4".
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Чем еще будет заниматься ВСК:
- попытается определить причины снижения финансово-экономических показателей предприятий космической отрасли,
- расследовать доведение до банкротства предприятий космической отрасли, а также нарушения при их приватизации, причины и последствий ликвидации таких предприятий;
- расследовать факты незаконной передачи, продажи и другого отчуждения технологий в космической отрасли.
Что известно о проекте "Лыбидь":
- первый украинский геостационарный телекоммуникационный спутник;
- он должен был формировать национальную систему спутниковой связи Украины;
- стоимость производства и подготовки составила более 300 миллионов долларов;
- изначально запуск планировали на 2011 год, а впоследствии это несколько раз откладывали;
- проблемы возникли из-за потери наземного комплекса управления в Евпатории;
- в 2018 году запуск тоже не состоялся из-за отсутствия ракеты-носителя.
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Коротко про проект "Циклон-4":
- это – проект украинского космического ракетного комплекса в который входит ракета-носитель "Циклон-4" и наземный комплекс;
- запуск планировали на 2014 год;
- проект осуществлялся в сотрудничестве с Бразилией, однако последняя в 2015 году прекратила свое участие;
- в 2017 году канадские СМИ сообщили о строительстве компанией Maritime Launch Services в Новой Шотландии космодрома по запуску ракет "Циклон-4";
- в 2020 конструкторским бюро "Южное" проведены заключительные испытания жидкостной реактивной системы верхней ступени ракеты-носителя "Циклон-4".