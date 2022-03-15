Возьму в руки автомат и буду воевать, – Арестович о том, как Зеленский отказался покидать Киев

На протяжении 20 дней войны России против Украины весь мир восхищается нашим Президентом Владимиром Зеленским. Теперь будут делать это еще больше, ведь еще в первый день он отказался от эвакуации.

Зеленский сказал, что "никогда не поедет, хоть 10 десантов высаживайте, хоть бейте ракетами по Офису президента". Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

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Арестович рассказал, как Зеленский отказался эвакуироваться

По словам Арестовича, те, кто считал Владимира Зеленского слабаком и маленьким актером, очень просчитались. Ведь еще в первые сутки войны он показал свою отвагу и любовь к стране – отказался от эвакуации, на чем настаивали и западные партнеры, и собственная охрана.

Когда был десант у Гостомеля, у нас была абсолютно точная информация, что следующий десант садится на Печерске. Он сказал: "Я возьму в руки автомат и буду воевать, в чем проблема?,

– сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента добавил, что в течение первых 48 часов, когда уже были бои в Киеве и никто не знал, чем кончится, Зеленский категорически сказал: "Закройте тему с эвакуацией. Я никогда не поеду, хоть 10 десантов высаживайте, хоть бейте ракетами по Офису президента, я не поеду!".

Кроме того, Арестович упомянул о спокойствии и драйве президента. Так вот, говорит, что следует умножить на 10 его спокойствие и драйв – это и будет настроение Зеленского.

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