Возникли масштабные пожары: враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Сумах

Об этом сообщили в Сумской МВА.

В течение 30 минут вражеские войска нанесли серии ударов по Заречному району Сум. Беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры города.

Вследствие поражений вспыхнули масштабные пожары. По словам руководителя МВА Сергея Кривошеенко, на местах работают соответствующие службы.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ликвидация последствий продолжается с учетом безопасности рисков. Информация уточняется,

– добавил Кривошеенко.



Враг атаковал Сумы / Фото Сумская МВА

14 апреля на Печенежскую дамбу на Харьковщине летело 6 вражеских КАБов. Четыре из них попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще две – в воду. К счастью, повреждений плотины не зафиксировано.

Утром того же дня оккупационные войска атаковали Чернигов ударными дронами типа "Шахед". Один из БпЛА попал по админзданию прямо в центре города. В здании выбиты окна и повреждены двери.