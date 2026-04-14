Возникли масштабные пожары: враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Сумах
- Враг атаковал Заречный район Сум, нанеся серию ударов по объектам гражданской инфраструктуры, что повлекло масштабные пожары.
- По предварительным данным, пострадавших нет, но ликвидация последствий и уточнения информации продолжаются.
Враг атаковал Сумскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщили в Сумской МВА.
Какие последствия атаки на Сумы?
В течение 30 минут вражеские войска нанесли серии ударов по Заречному району Сум. Беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры города.
Вследствие поражений вспыхнули масштабные пожары. По словам руководителя МВА Сергея Кривошеенко, на местах работают соответствующие службы.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ликвидация последствий продолжается с учетом безопасности рисков. Информация уточняется,
– добавил Кривошеенко.
Враг атаковал Сумы / Фото Сумская МВА
Где враг недавно атаковал?
14 апреля на Печенежскую дамбу на Харьковщине летело 6 вражеских КАБов. Четыре из них попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще две – в воду. К счастью, повреждений плотины не зафиксировано.
Утром того же дня оккупационные войска атаковали Чернигов ударными дронами типа "Шахед". Один из БпЛА попал по админзданию прямо в центре города. В здании выбиты окна и повреждены двери.
В ночь на 14 апреля беспилотники России атаковали юг Одесской области. Под прицелом оказалась гражданская и портовая инфраструктура Измаила. В результате обстрела повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа и портовое оборудование.