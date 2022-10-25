25 октября ресторан фастфуда возобновил работу в Тернополе по улице Гетьмана Ивана Мазепы, 30 и в Борисполе по улице Киевский Шлях, 67. Также еще 5 заведений открываются в Киеве. Всего с сегодняшнего дня в столице будут работать уже 32 ресторана McDonald's.

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Как можно заказать еду

Для удобства потребителей в заведениях доступны все способы заказа: гости смогут посетить рестораны McDonald's, чтобы отведать любимые блюда в зале ресторана, воспользоваться экспресс-окнами или заехать на МакДрайв.

Также блюда можно будет заказать через услугу доставки во избежание скоплений или очередей при открытии.

Где планируют открытие в столице

С 25 октября в Киеве начинают работать еще пять заведений McDonald's:

улица Богдана Хмельницкого, 40/25,

улица Берковецкая, 6-д

проспект Правды, 47,

улица Николая Лаврухина, 4а

площадь Вокзальная, 2

Как отмечают в пресс-службе, во время воздушной тревоги заведения будут закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. Ресторан продлит работу ориентировочно через час после отмены тревоги. Это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе.

Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.

Примите во внимание! Рестораны не будут работать при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

Открытие McDonald's в Украине: что известно

20 сентября заработали первые три заведения McDonald's. 27 сентября – еще семь. В то же время они работали только в формате доставки.

30 сентября компания объявила об открытии первых 10 залов в Киеве.

После возобновления работы ресторана заметно выросли цены на любимые блюда. В частности, до войны гамбургер стоил 28 гривен, а сейчас – 49 гривен, чизбургер подорожал с 32 до 57 гривен.

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