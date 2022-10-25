25 жовтня ресторан фастфуду відновив роботу у Тернополі на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 30 та у Борисполі на вулиці Київський Шлях, 67. Також ще 5 закладів відкриваються у Києві. Загалом відсьогодні у столиці працюватимуть вже 32 ресторани McDonald’s.

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Як можна замовити їжу

Для зручності споживачів в закладах доступні всі способи замовлення: гості зможуть завітати в ресторани McDonald’s, аби скуштувати улюблені страви в залі ресторану, скористатися експрес-вікнами чи заїхати на МакДрайв.

Також страви можна буде замовити через послугу доставки, щоб уникнути скупчень чи черг при відкритті.

Де планують відкриття у столиці

З 25 жовтня у Києві починають працювати ще п’ять закладів McDonald’s:

вулиця Богдана Хмельницького, 40/25,

вулиця Берковецька, 6-д

проспект Правди, 47,

вулиця Миколи Лаврухіна,4а

площа Вокзальна, 2.

Як зазначають у пресслужбі, під час повітряної тривоги заклади закриватимуться, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття. Ресторан продовжить роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги. Цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.

Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня.

Зауважте! Ресторани не працюватимуть під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.

Відкриття McDonald’s в Україні: що відомо

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