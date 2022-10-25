25 жовтня ресторан фастфуду відновив роботу у Тернополі на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 30 та у Борисполі на вулиці Київський Шлях, 67. Також ще 5 закладів відкриваються у Києві. Загалом відсьогодні у столиці працюватимуть вже 32 ресторани McDonald’s.
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Як можна замовити їжу
Для зручності споживачів в закладах доступні всі способи замовлення: гості зможуть завітати в ресторани McDonald’s, аби скуштувати улюблені страви в залі ресторану, скористатися експрес-вікнами чи заїхати на МакДрайв.
Також страви можна буде замовити через послугу доставки, щоб уникнути скупчень чи черг при відкритті.
Де планують відкриття у столиці
З 25 жовтня у Києві починають працювати ще п’ять закладів McDonald’s:
- вулиця Богдана Хмельницького, 40/25,
- вулиця Берковецька, 6-д
- проспект Правди, 47,
- вулиця Миколи Лаврухіна,4а
- площа Вокзальна, 2.
Як зазначають у пресслужбі, під час повітряної тривоги заклади закриватимуться, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття. Ресторан продовжить роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги. Цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.
Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня.
Відкриття McDonald’s в Україні: що відомо
- 20 вересня запрацювали перші три заклади McDonald’s. 27 вересня – ще сім. Водночас вони працювали лише у форматі доставки.
- 30 вересня компанія оголосила про відкриття перших 10 залів у Києві.
- Після відновлення роботи ресторану помітно зросли ціни на улюбені страви. Зокрема, до війни гамбургер коштував 28 гривень, а зараз – 49 гривень, чизбургер подорожчав із 32 до 57 гривень.
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