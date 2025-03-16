Аэропорт во Львове готовы открыть в конце весны, – гендиректор

В случае оптимистического сценария, один из аэропортов Украины уже готов возобновить свою работу до конца весны. Речь идет об аэропорту, который расположен во Львове.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова гендиректора международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяны Романовской в комментарии "Высокому замку".

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Что известно о готовности аэропорта "Львов" возобновить работу

Татьяна Романовская рассказала, что 5 – 7 авиакомпаний готовы работать во Львове в течение месяца после запуска терминала, как символ прочной солидарности с Украиной. Аэропорт может заработать в апреле – мае этого года.

Из Львова готовы летать авиакомпании Wizzair, Air Baltic, "Турецкие авиалинии", Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa, LOT. Сейчас речь идет о восстановлении регулярных рейсов из Львова,

– рассказала гендиректор аэропорта.

Она также отметила, что чартерные рейсы, скорее всего, будет пытаться вернуть авиакомпания Sky Up, ведь у них хорошая сеть маршрутов в Европе. Компания готова выполнять те же маршруты из Львова или из другого украинского города.

"В этом году представители авиакомпании вышли к нам с коммуникацией, провели свои аудиты. Представители Wizzair еще в прошлом году провели свой аудит. Проводят предварительный анализ и когда будет решение об открытии неба, в течение 3 – 4 дней приезжают к нам работать", – отметила Романовская.

Среди других вероятных дат открытия неба – лето. Татьяна Романовская говорит, если откроют аэропорт во Львове, туроператоры оперативно переориентируются с хабов в Польше и ЕС, потому что это будет удобнее и значительно дешевле.

Мы бы хотели, чтобы открытие аэропорта состоялось в летний период, потому что понимаем, что основной авиационный трафик приходится на отпуска, лето и, когда длинный день. Если это произойдет уже в апреле или мае, то для нас это будет очень хорошо,

– отметила гендиректор международного аэропорта "Львов".

В то же время, по ее словам, также в правительстве рассматривают открытие другого аэропорта на западе Украины – ужгородского.

К слову, ранее городской голова Львова Андрей Садовый утверждал, что в 2025 году в Украине могут возобновить работу несколько аэропортов. По словам львовского мэра, для этого есть все необходимые технические возможности, однако нужно политическое решение.