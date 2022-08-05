Может быть очередное исключение – евродепутат о возобновлении транзита в калининград
Министр транспорта Литвы заявил, что литовские банки могут самостоятельно отказаться совершать платежи за услуги транзита в Калининградскую область. Фактически это будет означать его остановку.
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предположил, насколько такой сценарий возможен. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.
Внимание Литва возобновила железнодорожный транзит подсанкционных товаров в калининград.
По его словам, государство никак не может обязать банки производить платежи за услуги транзита. Это будет решение конкретного банка.
Однако он считает, что финальное решение, которое примут, будет связано с исключением.
То есть могут принять исключения, что определенному маленькому банку в Литве позволят участвовать в переводах денег с определенными российскими компаниями. А это не соответствует общей политике санкций,
– считает европарламентарий.
На вопрос журналиста, как на такие внутренние санкции могут отреагировать в самом Евросоюзе, Ауштрявичюс ответил, что Брюссель поддержит такое решение.
Литва может остановить транзит в калининградскую область: смотрите видео
Кратко о возобновлении транзита в калининград.
- С 22 июля Литва возобновила транзит санкционных товаров в калининград и из калининграда.
- Такое решение в Вильнюсе было принято после того, как получили разъяснения от Евросоюза.
- Согласно им, разрешается перевозка санкционных товаров по железной дороге, но не автомобильным транспортом.