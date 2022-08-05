Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс припустив, наскільки такий сценарій можливий. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, держава ніяк не може зобов'язати банки здійснювати платежі за послуги транзиту. Тож це буде рішення конкретного банку.

Однак він думає, що фінальне рішення, яке приймуть, буде пов'язано із винятком.

Тобто, можуть прийняти винятки, що певному маленькому банку в Литві дозволять брати участь в переказах грошей з певними російськими компаніями. А це не відповідає загальній політиці санкцій,

– вважає європарламентар.

На запитання журналіста, як на такі внутрішні санкції можуть відреагувати у самому Євросоюзі, Ауштрявічус відповів, що Брюссель підтримає таке рішення.

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