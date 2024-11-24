"Старше, чем когда-либо": в The Economist проанализировали возраст мировых лидеров

Издание The Economist проанализировал возраст мировых лидеров. За последние десятилетия средний возраст всех лидеров вырос до 62 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование The Economist.

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Средний возраст мировых лидеров вырос

Преклонный возраст многих мировых лидеров привлек внимание в 2024 году, в частности, когда Джо Байден вышел из президентской гонки. Напомним, что после провальных дебатов с Трампом рейтинги 81-летнего Байдена резко упали. Тогда ему начали заявлять, что в силу своего возраста и состояния он не сможет полноценно выполнять свои полномочия еще одну каденцию.

Однако, соответствии с результатами президентских выборов, которые состоялись 5 ноября, победу одержал Дональд Трамп. Именно он может стать самым старым избранным президентом США в истории. Поэтому, Дональду Трампу исполнилось 78 лет 14 июня. Джозеф Байден победил на президентских выборах США в 2020 году в возрасте 77 лет. На момент инаугурации он будет на 5 месяцев старше Байдена, когда тот начинал работу 4 года назад.

Если брать текущую ситуацию, то Байден все же не является старейшим лидером в мире. Полю Бия, который возглавлял Камерун с 1982 года, сейчас 91 год. Также две самые густонаселенные страны мира, Китай и Индия, также имеют лидеров за 70 лет.

Вступая в 2025 год, мировые лидеры в среднем становятся старше, чем когда-либо. За последние пять десятилетий средний возраст всех лидеров вырос с 55 до 62 лет,

– указывается в исследовании.

Однако в демократических странах наблюдается противоположная тенденция. Средний возраст свободно избранных лидеров составляет 59 лет, что немного меньше, чем 50 лет назад. В 1975 году ни одному лидеру демократической страны не было меньше 45 лет. На сегодня их трое.

К тому же, согласно исследованию издания, в 1975 году ни одному лидеру демократической страны не было более 75 лет. Теперь уже 5 глав государств перешли за эту отметку, включая Байдена и его преемника.

В общем, Америка является исключением среди демократий. Эта страна не только выбирает старших президентов, ее законодатели также являются старейшими в мире. В The Economist предполагают, что новая администрация вряд ли изменит это.

В издании опубликовали инфографику, показывающую, что самым старым является лидер Камеруна – 91-летний Поль Бия. Президент Украины Владимир Зеленский является одним из самых молодых глав государств, ему 46 лет.



Возраст мировых лидеров / Инфографика The Economist