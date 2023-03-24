Тарифы на свет не возрастут с 1 апреля: на сколько продлили льготный период
Источник:Денис Шмигаль
На заседании правительства согласовали продление срока действия льготного периода цен на электроэнергию. Программа должна была завершиться 1 апреля.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Льготный период продлят еще на месяц.
Обратите внимание Тарифы на воду вырастут дважды: как изменится цена с 1 апреля
Цены на электричество к концу сезона отопительного сезона будут неизменными
Денис Шмигаль подчеркнул, что в условиях сложной экономической ситуации правительство продолжает поддерживать людей, в частности, повышением пенсий, сохранением субсидий и выплатами социальных пособий. Кроме того, Кабмин продлит льготный период цен на электричество.
1 апреля у нас должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня Правительство принимает решение о его продлении. Механизм возложенной специальной обязанности продолжит действовать до 30 апреля этого года. То есть цена на электроэнергию, как мы и обещали, до конца отопительного сезона останется без изменений,
– подчеркнул Шмигаль.
На сколько может увеличиться стоимость электроэнергии после 30 апреля
В настоящее время для домохозяйств в Украине действуют два тарифа на электроэнергию:
- если ежемесячное потребление составляет менее 250 киловатт-час, то тариф составляет 1,44 гривны;
- если более 250 киловатт – 1,68 гривны.
Согласно прогнозам разных экспертов, стоимость света для населения может подорожать примерно в два раза – с 1,44 до около 2,5 – 2,7 гривны за киловатт-час. Однако окончательные тарифы будут определены позже.