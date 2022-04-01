Возросла активность перемещения колонн российской техники по Беларуси, – оппозиционер Латушко
В Беларуси возросла активность перемещения вооруженных сил России. В первую очередь передислокация и перегруппировка военных продолжается в Гомельской области.
Об этом заявил белорусский оппозиционер Павел Латушко в эфире 24 канала.
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"Мы наблюдаем значительный рост активности перемещения вооруженных сил России по территории Беларуси. Колонны техники заметили в районе Гомеля", – рассказал он.
Латушко предположил, что таким образом может создаваться видимость того, что часть вооруженных сил отводится на территорию России. Впрочем, по его словам, значительное количество техники оккупантов повреждено.
Оккупанты деморализованы
В то же время, оппозиционер отметил, что российские солдаты находятся в достаточно деморализованном состоянии.
Это видно хотя бы по покупке алкоголя в Беларуси. Нормы за месяц превысили в некоторых районах практически годовое употребление,
– добавил Латушко.
Напомним, что украинская разведка опубликовала персональные данные некоторых белорусских военнослужащих, помогающих России в войне против Украины. Всего в списке – 106 человек.
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