Возросла активность перемещения колонн российской техники по Беларуси, – оппозиционер Латушко

В Беларуси возросла активность перемещения вооруженных сил России. В первую очередь передислокация и перегруппировка военных продолжается в Гомельской области.

Об этом заявил белорусский оппозиционер Павел Латушко в эфире 24 канала.

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"Мы наблюдаем значительный рост активности перемещения вооруженных сил России по территории Беларуси. Колонны техники заметили в районе Гомеля", – рассказал он.

Латушко предположил, что таким образом может создаваться видимость того, что часть вооруженных сил отводится на территорию России. Впрочем, по его словам, значительное количество техники оккупантов повреждено.

Оккупанты деморализованы

В то же время, оппозиционер отметил, что российские солдаты находятся в достаточно деморализованном состоянии.

Это видно хотя бы по покупке алкоголя в Беларуси. Нормы за месяц превысили в некоторых районах практически годовое употребление,

– добавил Латушко.

Напомним, что украинская разведка опубликовала персональные данные некоторых белорусских военнослужащих, помогающих России в войне против Украины. Всего в списке – 106 человек.

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